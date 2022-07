Tyskerne raser mot dette - og får svensk støtte

(England-Tyskland 2–1 etter ekstraomganger) – Hvordan kan dette ikke være straffe? spør Bild etter at Tyskland tapte EM-finalen på Wembley med 2–1 for England.

DRAMA: Ballen spretter opp i hånden til Leah Williamson. Tyskerne mener at de ble snytt for straffespark.

31. juli 2022 21:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er hands. Det må dommeren se. Jeg forstår ingenting av det. De ansvarlige må tenke over dette, men vi tapte ikke bare på grunn av den avgjørelsen, sier tyskernes trener Martina Voss-Tecklenburg til ARD.

Den svenske dommerlegenden Jonas Eriksson er på SVT enig med både treneren og den tyske storavisen.

Han mener også at Tyskland ble snytt for straffe etter 25 minutter i 1. omgang.

Det var corner som endte med en kanonade mot Englands mål. Marina Hegering «kneet» ballen mot mål, og ballen stusset tilsynelatende opp i hånden på Leah Williamson.

Den ukrainske dommeren Kateryna Monzul blåste ikke, men VAR sjekket - og konkluderte med at det ikke var straffe.

– Vi blir snytt for straffe, skriver Bild.

– Ufattelig

– Hegering kommer til avslutning, og ballen treffer den hevede hånden til Leah Williamson.

– Ufattelig, fortsetter Bild - og minner om at det var et måldrama også sist engelskmennene og tyskere møttes i finale på Wembley - finalen i herre-VM i 1966.

I 56 år har det blitt diskutert om Geoff Hursts skudd som gikk i tverrliggeren og ned i bakken: Var ballen over målstreken?

Tyskerne får støtte av den svenske dommerlegenden Jonas Eriksson, som har sittet under SVT-studio under EM.

– Tyskland blir snytt for en solklar straffe, sier Jonas Eriksson.

– Leah Williamsons hånd er et godt stykke utenfor kroppen, og ballen treffer hånden. For meg er det ingen tvil - Tyskland blir snytt for straffe, sier SVTs ekspert.

Den tyske avisen Bild mener at Tyskland ble svindlet på Wembley - på samme måte i herrenes VM-finale i 1966, da det var et omdiskutert engelsk mål.

Nazanin Vaseghpanah i SVT-studio er helt enig med ham:

– Jeg har vanskelig for å si at det ikke er straffe. Etter å ha sett reprisene er følelsen fortsatt at det burde ha vært straffe for Tyskland, sier hun.

Avisen Welt er også klar i sin oppfatning:

– VAR overser hands. Det ble overraskende ikke noen straffe.

Leah Williamson ble også hyllet etter finaleseieren. Arsenal-trener Jonas Eidevall til BBC:

– Hun har ikke satt en fot feil. Hun er så ung, og dette er første gang hun starter kamper i en stor turnering. Som kaptein er hun en fenomenal leder.

Tidligere Premier League-profil Yannick Bolasie uttrykker sin beundering for Williamson på Twitter:

Tyskland fikk den verst tenkelige start på kampen da storscoreren Alexandra Popp måtte kaste inn håndkleet under oppvarmingen. Ifølge Kicker fikk hun kjenning med en muskelskade.

– Dette er bare trist. Vi ga alt i 120 minutter og lot oss ikke sjokkere over å komme under. Dessverre holdt det ikke, sier Svenja Huth til tv-kanalen Erste.

Landslagstrener Martina Voss-Tecklenburg mener at Tyskland har vært «megauheldig».