Guardiola bekrefter Haaland-debut i VG-sendt kamp

GREEN BAY (VG) Erling Braut Haaland (22) får sin første kamp for Manchester City foran 80.000 tilskuere i USA i stormatchen mot Bayern München.

CITY-SJEFEN: Manchester City-manager Pep Guardiola (t.v.) under en pressekonferanse i Green Bay natt til lørdag norsk tid.

23. juli 2022 01:27 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis det ikke er noe galt på treningen, eller han faller ut av sengen og brekker ankelen, så vil han spille mot Bayern, sier Guardiola til VG og rundt 50 andre journalister til stede på en pressekonferanse på arenaen til NFL-laget Green Bay Packers foran oppgjøret mot Bayern München.

Det var ventet at Haaland skulle debuterte for de lyseblå fra Manchester i treningskampen mot meksikanske Club América natt til torsdag norsk tid, men da ble nordmannen værende på sidelinjen hele kampen.

– Han trener, men har bare hatt noen økter. Vi ville ikke ta en sjanse i dag. Han vil bli klar, sa Guardiola til VG og andre medier like etter den kampen.

Nå bekrefter altså Manchester City-manageren at Haaland etter alle solemerker vil få sin debut i den VG+ Sport-sendte kampen mot den tyske giganten Bayern München klokken 01:00 natt til søndag norsk tid.

Etter treningskampen mot Club América var Haaland selv ute på Twitter og skrev at han ville spille mot Bayern München.

– Takk! Debuten kommer mot Bayern. Inshallah, skrev Haaland som svar på det som var en bursdagsgratulasjon på jærbuens 22-årsdag torsdag.

Riyad Mahrez, som hadde en nydelig målgivende i Citys 2-1-seier over Club América tidligere i uken, spilte en rolle i å overtale Haaland til å komme til klubben da stjernene møttes på ferie i Hellas sist sommer. Han ser frem til den kommende matchen her i USA - med Haaland på laget.

– Jeg er veldig glad for at han har kommet. Han har selvfølgelig forskjellige kvaliteter enn «Raz» (Raheem Sterling) og «Gabi» (Gabriel Jesus), men vi vil ikke endre måten vi spiller på for det. Vi har hatt samme filosofi siden Pep kom til City, sier Mahrez.

For noen dager siden ble Haaland brukt i den nye reklamekampanjen for Manchester Citys ferske bortedrakter, og foran sommerens første treningskamp var Pep Guardiola full av lovord om nysigneringen.

– Tallene hans er utrolige, men han må tilpasse seg måten vi spiller på. Samtidig må vi tilpasse oss ham. Med hans bevegelser og kvaliteter i boksen, må vi sørge for å gi ham så mye som mulig å jobbe med, sa Guardiola til pressen foran Club América-kampen

Manchester City vant for øvrig 2–1 over den meksikanske klubben etter to scoringer av Kevin De Bruyne. Henry Winter fant nettmaskene for Club América.

Etter seieren fikk den engelske klubben et trofé som Haaland ikke var spesielt interessert i å løfte: