Hauges Frankfurt videre i Europa League - slo ut Barcelona

(FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2–3, 3–4 sammenlagt) Jens Petter Hauge (22) og Eintracht Frankfurt fikk en festdag borte mot Barcelona.

NEDTUR: Barcelona ble slått ut Eintracht Frankfurt.

8 minutter siden

Etter at Xavi tok som Barcelona-trener i fjor høst, har den spanske giganten igjen begynt å vise frem sin storhet. Etter 1-1 borte mot Eintracht Frankfurt i den første kvartfinalekampen i Europa League, hadde de et godt utgangspunkt før hjemmekampen på Camp Nou, men det ble en kraftig nedtur for Barcelona.

Allerede etter fire minutter tok Frankfurt ledelsen etter et straffespark fra Filip Kostic. Rafael Borre la på til 2-0 før pause, før Kostic igjen fikk ballen i mål etter 67 minutter. Dermed hadde det tyske laget full kontroll på avansementet, og da Barcelona trodde at de hadde annullert fem minutter før slutt, viste VAR-sjekken at Sergio Busquets var i en hårfin offside-posisjon.

Barcelona fikk tent et lite håp da Sergio Busquets igjen fikk ballen i mål i første overtidsminutt. Det var lagt til hele ni minutter, og etter ni overtidsminutter fikk hjemmelaget straffe. Memphis Depay fikk så vidt straffen i mål, men det ble kampens siste spark på ballen. Dermed vant Frankfurt 3–2 og 4–3 sammenlagt.

OPPTUR: Frankfurt-spillerne jubler etter lagets tredje mål.

Jens Petter Hauge kom inn ti minutter før slutt for Eintracht Frankfurt, og dermed fikk være med en festdag, mens hans tidligere lagkamerater i Bodø/Glimt fikk det svært tøft borte mot Roma i Conference League.

Eintracht Frankfurt vil semifinalen møte West Ham. I den andre semifinalen skal RB Leipzig møte vinneren av kampen mellom Rangers og Braga.