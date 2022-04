Tottenham tapte for Brighton etter sen scoring

(Tottenham - Brighton 0–1) En sen scoring av Leandro Trossard gjorde at Brighton tok med seg alle poengene på Tottenham Hotspur Stadium.

Det ble en frustrerende påskeaften for Antonio Conte og Tottenham.

I det 89. minutt sørget Leandro Trossard for Brighton-seier da han satte inn matchvinnerscoringen som nå gjør at Tottenham åpner døren for London-rival Arsenal i kampen om topp fire og Champions League-spill neste sesong.

Den lille belgieren fintet unna Eric Dier og pirket ballen forbi Hugo Lloris.

Tottenham står nå med 57 poeng, tre poeng mer enn Arsenal på femteplass. Martin Ødegaard og co. har imidlertid spilt to færre kamper enn Tottenham. Dermed kan de gå forbi Tottenham med seier i disse.

Arsenal spiller mot Southampton senere i dag. Kampen begynner klokken 16.