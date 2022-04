Mourinhos forandring: – Det er fryktelig ironisk

ROMA (VG) Tor-Kristian Karlsen tror én kamp ga Roma-fansen tro igjen på José Mourinho. Samtidig mener han jakten på Conference League-tittelen er ironisk.

I RAMPELYSET: Som vanlig har det vært mange overskrifter med José Mourinhos navn den siste tiden.

– Det snudde etter 3-0-seieren i derbyet mot Lazio (20. mars). Før det var det veldig stor misnøye. Helt frem til den kampen var det ikke mange som hadde tro på Mourinho og hans fremtid der nede, sier Karlsen, tidligere sportsdirektør i blant andre Monaco, til VG.

Med gode resultater denne våren i Serie A har Roma klatret til femteplass og fansen er optimistiske. Både mot lille Salernitana sist helg og Conference League-kvartfinalen mot Bodø/Glimt til torsdag har Stadio Olimpico (ca. 65.000) blitt utsolgt – noe som ikke er vanlig utover derbyene og de største lagene på besøk.

Tidligere Roma-forsvarer Sebastiano Nela (nesten 300 kamper) er blant tilhengerne til manageren.

PÅ PLASS: Fransesco Totti så Romas seier mot Salernitana på Olimpico.

– Jeg elsker Mourinho. Jeg skulle gjerne ha blitt trent av ham da jeg spilte. Hvis han hadde bedt meg krasje i en vegg i 200 km/t, hadde jeg gjort det i 300 km/t, sier Nela til Roma-avisen Il Messaggero.

Lokalavisene peker på en rekke årsaker til utsolgte kamper:

Bedre resultater

Lysten på det første trofeet siden 2008

Mourinho sitt «show»

Lettelser i covid-regler

Lave billettpriser

Celebre gjester på stadion som klubbhelten Fransesco Totti, Måneskin-vokalist Damiano David og sangeren Marco Conidi

Tor-Kristian Karlsen har lang erfaring som sportsdirektør og speider.

Karlsen mener det er noe symbolsk for Mourinhos nedtur de siste årene at han nå går «all in» for å vinne Conference League – fra tidligere å ha vært en av de mest ettertraktede managerne og dobbeltvinner av Champions League.

– Det ironiske er at Mourinho tidligere ikke ville bli sett engang i Europa League. Bare i Champions League. Og han referer stadig tilbake til de tidligere bragdene i Champions League. Mens nå klamrer han seg fast i håpet om Conference League. Det er fryktelig ironisk, sier Karlsen.

– Mens det virker som de andre av de største europeiske klubbene ser på det som et pliktløp, er det av en eller annen blitt en stor greie for Roma.

Mourinho fikk ikke noen stor start i «Den evige stad» og det har vært blandet stemning blant fansen.

– Det har vært skurring hele tiden. Og når resultatene har vært dårlig, har den typiske Mourinho kommet frem hvor det alltid er alle andres feil, sier Karlsen.

Han tviler stort på at prosjektet blir en langvarig suksess og at Mourinho fullfører kontrakten til sommeren 2024.

– En av grunnene til at han er i jobben fortsatt, er at han er første trener for den nye eieren (Dan Friedkin), og det er et stort prestisjeprosjekt. Med typiske italienske eiere ville nok Mourinho fort forsvunnet rundt jul.

Mourinho virker selvsikker før returen mot Glimt, selv om han må snu 1–2-tapet fra Aspmyra.

– Jeg forventer en stor kamp der vi kommer til å lede på vår stadion, med våre folk, og selvfølgelig vil vi forsøke å slå dem ut, sier portugiseren på en pressekonferanse.

John Arne Riise spilte tre sesonger i Roma og holder sin gamle klubb som favoritt til å gå videre over to kamper.

– Fordi de har mer kvalitet og mer erfaring, sier Riise i Gazzetta dello Sport.