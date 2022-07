Tidligere landslagsprofiler mener Sjögren må gå: – Det må være slutt etter dette

OSLO/BRIGHTON (VG) Martin Sjögrens (45) dager som norsk landslagssjef burde være talte etter EM, mener flere tidligere landslagsprofiler.

I HARDT VÆR: Mange reagerer mot tafattheten Martin Sjögren viste fra benken da Norge slet tungt mot England i går.

12. juli 2022 17:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er helt katastrofe av trenerne. For det første er det en naiv inngang til kampen. Når man ikke gjør noen ting, og sier at man må gjøre en stor endring, men velger å vente til pausen. Hva er det du venter på da? sier Siri Nordby til VG.

Kvinnen med 43 landskamper er helt tydelig på at Martin Sjögren ikke er riktig mann for jobben.

– Jeg sa for gøy på Twitter at de bare burde ta den partybussen hjem til Åre, men det skjer nok ikke. Det burde skjedd tidligere. Jeg har sagt før at jeg ikke tror på ham som en tydelig trener.

MED FLAGGET PÅ BRYSTET: Siri Nordby i aksjon for landslaget i 2007.

– Tror du de hadde hatt bedre sjanse mot Østerrike på fredag uten ham?

– Det er vanskelig å si. Det er vanskelig for en annen person å komme inn midt i mesterskapet. Jeg vet ikke om det hadde gjort saken noe bedre, men at det bør gjøres noe etter mesterskapet, det er det ingen tvil om. Det er dessverre kanskje for sent.

Selv om Sjögren har kontrakt ut over neste års VM, mener Nordby at NFF må la svensken gå allerede etter EM.

– Ja, ja. Men så biter jeg gjerne i meg disse ordene hvis Norge går til topps i dette EM, men når man møter en såpass god motstander og spiller såpass naivt når man har den historikken og erfaringene fra tidligere, da kan det bli tøft.

Nordby får støtte fra tidligere landslagsprofil Linda Medalen, som har 152 kamper med flagget på brystet. Hun stiller seg totalt uforstående til at Sjögren fikk kontrakten sin forlenget i 2021.

– Dette var helt forferdelig. Det var en totalkollaps. Leddene hang ikke sammen, samtidig som det var ekstremt mange personlige feil. Det gikk på nerver, kunnskap eller så gikk det for fort for dem, sier Medalen til VG.

SLUKØRET: Ada Hegerberg rusler mot garderoben etter fadesen mot England.

– Hva tenker du om at trenerteamet forholder seg så passive som de gjør?

– Da blir jeg forbannet. For å være ærlig, må han reise hjem til Sverige. Jeg synes han er alt for passiv. Den taktiske vurderingsevnen hans er for dårlig på dette nivået. Det må være slutt etter dette. Han fungerer overhodet ikke. Hadde jeg vært i dette laget, ville jeg vært dritforbanna.

– Har han mistet garderoben etter dette?

– Ja, det har han nok. Det er ingen vei tilbake etter dette.

VM-VINNER: Linda Medalen (nr. 2 fra venstre) løfter VM-trofeet i 1995 sammen med keeper Bente Nordby. De øvrige på bildet er Nina Nymark Andersen (5), Heidi Støre, Gro Espeseth og Hege Riise.

I møtet med pressen dagen derpå ville ikke Sjögren selv ha nevneverdig fokus på egen person.

– Jeg forsøker å ikke legge så mye fokus på hva folk mener. Vi gjør alt vi kan, både jeg og hele teamet, vi er i dette sammen, sier landslagssjefen til pressen i Brighton.

På direkte spørsmål om han er bekymret for egen jobb etter flausen, svarer han dette:

– Nei. Akkurat nå kan jeg ikke tenke så mye på det, og det er heller ikke opp til meg. Jeg er ikke den som drar meg unna når det blåser. Her gjelder det å jobbe beinhardt for å snu det, og det er veldig gode muligheter for at vi tar oss til kvartfinale. Jeg har ingen tanker om å forsøke å trekke seg fra denne oppgaven, det ville vært veldig, veldig feigt.

Jarl Erik Torske har vært i NFF-systemet i en årrekke, og hadde flere av dagens stjerner da han var trener for J19-landslaget fra 2001 til 2013. Derfor har han et sterkt forhold til mange av spillerne på dagens A-landslag.

Torske befinner seg for tiden i Brighton på ferie, og overvar 0–8-tapet fra tribuneplass. Han forteller at han opplevde det hele som en blanding av sjokk og skuffelse.

– Det var en vond opplevelse. Man blir avkledd i alle spillets faser. Både relasjonelt og individuelt. England herjet med oss. 8–0 er ikke ett mål for mye. Det kunne vært mye verre. De løp over alt, og vi klarte ikke dekke rommene, sier Torske til VG.

Han mener man fikk en advarsel allerede første gang England gikk i angrep.

– Den 4–4–2-formasjonen gjorde at vi ikke klarte å dekke noe av rommene. Jeg så tendenser til at vi var fryktelige sårbare ute på kantene. Julie Blakstad fikk veldig lite hjelp, men er heller ingen back. Jeg vil ikke klandre henne mer enn andre, for dette var en kollektiv svikt, understreker 73-åringen, som også mener førsteforsvarsjobben de offensive spillerne gjorde var alt for slepphendt.

VIL IKKE DØMME SJÖGREN: Jarl Erik Torske.

Torske er enig med Medalen og Nordby om at det burde vært tatt tak underveis. Samtidig mener han det kan være vanskelig i kampens hete.

– Det er alltid et spørsmål om man kunne tatt grep tidligere. Jeg skal ikke komme med en dom over det. Men med den inngangen vi hadde, var vi sjanseløse. Man burde nok satt inn en ekstra spiller i det bakre leddet.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt Martin Sjörgrens posisjon?

– Det har jeg egentlig ingen tanker om. Dette er et lag som har prestert godt innimellom, men man vet at det alltid blir stilt spørsmål når man går på en smell. Jeg så at de samlet gruppen etter kampen i går. Nå er det viktig at de gjør mye av det samme inn mot Østerrike. Det er unødvendig å bruke haugevis av tid på å analysere dette.

Torske er skuffet over at gapet opp til de beste tilsynelatende er større enn mange, inkludert ham selv, trodde.

– Det er et ekstremt trøkk rundt dem nå. Men dette var bare én enkeltkamp. Dette laget har prestert godt innimellom, men sjelden fått prøvd seg mot de beste. Det jeg derimot er helt sikker på, er at dette er en revansjelysten gjeng. Jeg har tro på at de kan slå tilbake mot Østerrike. Da er det plutselig kvartfinale, sier 73-åringen.