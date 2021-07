Aron Dønnum klar for Standard Liège: – Nå var tiden kommet

Vålerengas dribleglade ving Aron Dønnum (23) fullfører en overgang til belgisk fotball.

LANDSLAGSDEBUTERTE: Aron Dønnum (venstre) debuterte for landslaget forrige samling. Kaptein Martin Ødegaard uskarpt i forgrunnen.

23. juli 2021

Det bekrefter klubben på sin Twitter-konto.

– Tusen takk for meg. Nå var tiden kommet. Det har vært en fantastisk tid med opp og nedturer, glede og frustrasjoner om hverandre, men med mest glede, sier Dønnum i en video på Vålerengas hjemmeside.

Han takker alle trenere og støtteapparatet han har hatt i Vålerenga og sender en spesiell takk til fansen:

– Kjære Klanen. Uten dere er vi ingenting. Hverken jeg som spiller, eller Vålerenga som klubb, sier Dønnum gråtkvalt.

Se hele videoen:

Dønnum har vært koblet til den belgiske toppklubben over lengre tid, og var ikke med i Vålerenga-troppen som mot et annet belgisk lag, Gent, i torsdagens Conference League-kvalifisering.

I presentasjonsvideoen som Standard Liège har lagt ut på Twitter ser man at den tidligere Vålerenga-spilleren får draktnummer 11 i sin nye klubb.

– Aron er en av de beste spillerne jeg har trent, og med den sesongen han hadde i fjor og ikke minst i år, så er han for god for Eliteserien. Da blir han solgt, og det er fantastisk av Aron å legge igjen så mye penger i Vålerenga. Han viser kjærlighet til klubben, sier Fagermo til klubbens hjemmeside.

Eidsvold-gutten er blitt en av Eliteseriens største profiler, mye på grunn av dribleferdighetene på banen, men også på grunn av en eksentrisk stil utenfor den:

Tidligere har han vært åpen om at han har vært lysten på et utenlandseventyr. Senest for to uker siden sa han til VG at han hører hjemme i en bedre liga.

– Om det kommer et godt bud, vil jeg selvfølgelig dra. Det har holdt på å skje flere ganger, men Eliteserien er ikke sett på som en veldig god liga. Derfor føler jeg at jeg må ut. Jeg er god nok, og hører hjemme i en bedre liga, sa Dønnum foran kampen mot Lillestrøm.

Da var han tilbake etter tre uker på sidelinjen. Kantspilleren kom inn og leverte to målpoeng i andreomgang. Også mot Haugesund i helgen noterte han seg på scoringslisten. Det ble hans siste kamp for klubben han har vært i siden han var 13 år.