Høibråten reddet uavgjort for Glimt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Bodø/Glimt 2–2) Sarpsborg ledet to ganger - men Erik Botheim (21) og Marius Høibråten (26) nikket begge inn mål for Bodø/Glimt.

17. juli 2021 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

Kjetil Knutsens menn har slitt i det siste, og Glimt lå under to ganger i Sarpsborg - men innbytter Høibråten fikk stå alene og sette inn 2–2 mot slutten.

– Det var godt å se den gå inn. Men vi skaper ikke nok på den siste tredjedelen, sier Høibråten på Discovery+.

Uavgjort for Glimt betyr at Molde kan øke ledelsen i tabelltoppen til syv poeng - om de vinner mot Lillestrøm søndag.

– Det er ikke noe stress, men vi må se på det vi gjør mindre godt, sier Marius Høibråten.

– Når vi leder to ganger, er det skuffende at vi ikke vinner. Men Glimt er et godt lag, sier Sarpsborgs Jonathan Lindseth.

– Det blir mye på tvers i 1. omgang, men vi blir bedre i 2. omgang. Men det mangler noe på den siste tredjedelen, sier Glimt-sjef Kjetil Knutsen etterpå.

– Vi må se fremover. Det er ikke vanskelig å identifisere hvor problemet ligger, men det tar tid.

Sarpsborg tok ledelsen da Morten Konradsen misset fullstendig da han skulle klarere. Anton Salétros takket ja til gavepakken og satte ballen forbi en sjanseløs Nikita Haikin.

Lars Bohinen trodde nok at Sarpsborg skulle gå til pause med 1–0-ledelse, men rett før pause viste Erik Botheim igjen som en goalgetter. Nok en gang var Morten Konradsen i en viktig rolle, men denne gang på en positiv måte med et presist innlegg. Botheim headet på vakkert vis ballen forbi Anders Kristiansen.

– Vi har stanget mye, så endelig stanget jeg en kasse. Jeg trenger ikke så mange muligheter, smiler Botheim etter sitt åttende mål denne sesongen.

– Jeg hadde noe å revansjere etter en ganske grov miss i Warszawa, fortsetter Oslo-karen.

Kjetil Knutsen hadde brukt pausen godt. Glimt tok kommandoen fra første spark i 2. omgang. Men det ble dårlig med sjanser ut av det. I stedet gjorde Lars Bohinen et par bytter, og Ibrahima Koné hadde bare vært på banen i fem minutter da han sendte Sarpsborg i ledelsen.

Han og Jonathan Lindseth kombinerte fint, og Koné løp ifra Glimt-forsvaret. Nikita Haikin hadde fingertuppene på ballen, men den lurte seg likevel i nettet.

– Det var en fin pasning, men det er fantastisk av Ibra også, sier Lindseth på Discovery+.

Bodø/Glimt kommer fra en periode med dårligere resultater fra den kanten enn det vi er vant til: tap for Sandefjord, uavgjort mot Viking og to tap mot Legia Warszawa. Det betyr at Champions League-eventyret allerede er over, men Glimt får nå muligheten til å kvalifisere seg for nyvinningen Conference League - som altså er et nivå tre etter Champions League og Europa League. Motstander er Valur fra Island. Kampene spilles 22. og 29. juli.

Sarpsborg har slitt denne sesongen, og Lars Bohinen overtok som trener tidlig i juni. Dette var hans åttende kamp. Bare to av dem har endt med seier. De to seirene hadde til gjengjeld kommet mot Rosenborg og Molde.

Kristian Fardal Opseth spiller fra start for Sarpsborg 08 for første gang denne sesongen. Han ble operert for lyskebrokk i begynnelsen av mai. Ibrahima Koné ble dermed henvist til benken fra start.