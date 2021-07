Branns sportslige leder: – Ikke i tvil om at jeg er riktig mann

BERGEN (VG) Jimmi Nagel Jacobsen er nyansatt som sportssjef i Brann. Han legger mye personlig ære i å klare å ta Brann tilbake til toppen av norsk fotball.

INN PORTENE: Jimmi Nagel Jacobsen ble ansatt som ny sportslig leder i Brann i mai. Her fra en trening torsdag denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Selvfølgelig gjør jeg det. Det er målet mitt. Om jeg ikke lykkes med det, vil jeg bli meget irritert. Men jeg er ikke i tvil om at vi klarer det, svarer danske Jimmi Nagel Jacobsen på spørsmål om han legger personlig ære i å ta Brann tilbake til toppen av norsk fotball.

46-åringen har ikke vært i Bergen i mer enn en knapp måned. Han er ansatt som sportssjef i klubben som ligger sist på tabellen i Eliteserien.

De første dagene ble tilbragt på karantenehotell, men siden har han funnet seg en leilighet og kommet godt i gang med arbeidet i Brann. Et arbeid som virkelig vil kreve mye fra dansken ettersom klubben ligger på jumboplass og står i fare for å rykke ned.

– Jeg fikk en telefon hvor det ble nevnt at en storklubb i Skandinavia ville ta en prat med meg og om jeg var interessert i det. Det var jeg, sier Jacobsen om hvordan han først fikk jobben.

Les også Brann-krisen preger Ingebrigtsen: – Jeg føler ikke press. Jeg føler skam

Han forteller videre at det ble mange og lange samtaler med klubben, og at han etter det aldri var i tvil om å takke ja. Nå er hovedfokuset til dansken å snu den vonde trenden i Brann som kun står med seks poeng etter 13 spilte kamper.

– Hver eneste dag må vi sørge for å optimalisere alt vi gjør. Samtlige i klubben må hente de ekstra prosentene for å dra i samme retning. Det er ingen lett vei, men vi skal klare det, sier 46-åringen bestemt som også nevner at de har et blikk på spillermarkedet for å se an muligheten for å forsterke troppen i sommer.

Jacobsen hadde samme stilling i Esbjerg i 2019 da klubben tok en tredjeplass i hjemlig liga. Året etterpå rykket klubben ned og forsøket på å rykke opp igjen gikk ikke. Det endte med at dansken fikk sparken.

MØTTE VG TIL EN PRAT: Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Sportsredaktør i Bergensavisen skrev i en kommentar 22 juni at «Branns nye sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen vandrer rett inn i en krise på Stadion. Og jobben blir ikke lettere av at mange ikke syns han er rett mann».

Dansken selv har registrert kritikken, men er selv klar på hva han kan bidra med.

– Jeg er ikke i tvil om at jeg er riktig mann for Brann. Jeg er sikker på at jeg kan hjelpe Brann til toppen igjen.

–Hvorfor er du riktig mann? Hvilke styrker har du som gjør at Brann klarer det?

– Mine styrker er at jeg er god til å få en organisasjon til å jobbe samlet, jeg skaper et godt miljø og så er jeg sterk i spillerlogistikk og nettverk omkring den delen.

– Nå ligger dere sist på tabellen og sannsynligheten for et nedrykk er absolutt til stede. Hvordan ville det ha vært?

– Det vil for klubb, by og fans veldig tungt. Det er det ingen som vil, så vi vil gjøre alt vi overhodet kan for å unngå det. Det er det vi jobber for nå. Når jeg går hjem fra jobb tenker jeg hva jeg kan gjøre med nettopp det. Det er det alle andre også skal tenke.