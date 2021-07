Delte supportere etter Ingebrigtsen-sparking

Kåre Ingebrigtsens dager på Brann Stadion er omme, noe som splitter supporterne. Trenerforeningens sjef Teddy Moen er ikke overrasket, men synes det er kjedelig.

FERDIG: Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i Brann. Foto: Hallgeir Vågenes

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Reaksjonene er veldig delte fra supportere. Det er mange med stor tillit til Ingebrigtsen og prosjektet, til tross for resultatene. Samtidig er det mange som har ønsket at han skal gå, sier styreleder i Bataljonen, Erlend Vågane, til VG.

– Jeg synes det er veldig leit. Kåre er en god venn av meg, og en trenerkollega. Det er aldri hyggelig at trenere kommer i en sånn situasjon, sier Teddy Moen til VG, leder i Trenerforeningen i norsk fotball.

Fakta Kåre Ingebrigtsens tid i Brann 8. august 2020: Kåre Ingebrigtsen blir presentert som Lars Arne Nilsens etterfølger. Han er offensiv: – Min ambisjon er å vinne troféer. 16. august 2020: Ingebrigtsen åpner med 0–1-tap hjemme mot Mjøndalen. 18. oktober 2020: Eirik Horneland presenteres som Ingebrigtsens assistent etter at Robert Hauge fikk sparken to uker før. 24. oktober 2020: Etter 1–1 hjemme mot Stabæk har Ingebrigtsen ledet laget i ni kamper: Én seier, tre uavgjort, og fem tap. 7. november 2020: 1–2-tap hjemme for Haugesund. Med seks serierunder igjen har Brann tre poeng ned til kvalifiseringsplass og fem poeng til direkte nedrykk. 9. desember 2020: Plassen berges etter ett poeng borte mot Start i 29. serierunde. 2. februar 2021: Brann-medlemmene velter forslaget om å legge kunstgress på Brann stadion. 22. februar 2021: Rune Soltvedt overrasker når han bekrefter at han gir seg som sportssjef. 9. mai 2021: Den nye sesongen starter på verst tenkelig vis med 1–3-tap mot Viking. 22. mai 2021: Danske Jimmi Nagel Jacobsen blir presentert som ny sportssjef. 27. mai 2021: 0–2 mot Stabæk – det sjette strake tapet. 30. mai 2021: I sesongens sjuende kamp kommer endelig den første seieren, Strømsgodset knuses 3–0 på Brann stadion: 18. juli 2021: Styreleder Birger Grevstad varsler møte dagen etter 1–1 mot Mjøndalen hjemme og bare syv poeng etter 14 kamper. 19. juli 2021: Kåre Ingebrigtsen er ferdig i Brann. Vis mer

– Samtidig er det ikke så overraskende etter de spekulasjonene som har vært i det siste. Når lag ikke lever opp til det som forventes vil man ofte peke på trenerne som er ansatt for å levere resultater. Det stikker ofte dypere enn det.

Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som Brann-trener mandag etter et langt styremøte. Brann ligger nest sist i Eliteserien, med syv poeng på 14 kamper.

Les også Bekreftet: Kåre Ingebrigtsen ferdig i Brann

Moen forteller at han ikke har snakket eller gitt råd til Ingebrigtsen de siste dagene.

– Vi har tekstet litt innimellom, som jeg gjør med alle trenere, sier trener-sjefen.

– Hver gang en trener må gå før kontrakten utløper så synes jeg det er kjedelig. Det setter ofte klubbene tilbake. Det gir uro og koster penger. Det kan gi en rask effekt, men over tid kan det svekke klubbens omdømme. En trenersparking er aldri en bra ting, selv om mediene, eksperter og supportere kan mene det.

Kåre Ingebrigtsens siste kamp som Brann-trener endte med poengdeling mot Mjøndalen:

Supporterleder Vågane forteller at det er en usikkerhet blant supporterne om dette er den rette løsningen.

– Vi håper det. Det viktigste er å ta poeng på kort sikt, sier Vågane.

– Mener supporterne at det er flere enn Ingebrigtsen som burde mistet jobben?

– Selvfølgelig er det en del som er misfornøyd med andre deler av ledelsen også, men vi får ta en ting om gangen. I første rekke handler det om å vinne fotballkamper, så får vi ta de langsiktige diskusjonene etter hvert.

– Vi som supportere skal støtte laget etter beste evne, og et nedrykk vil åpenbart være veldig kritisk.

Les også Bataljonen støtter Ingebrigtsen: – En satsing vi stiller oss bak

– Hva synes du om tidspunktet dette gjøres på?

– Det er vel et naturlig tidspunkt å ta en fot i bakken, men det er aldri ideelt å bytte trener midt i en sesong. De siste kampene mot andre bunnrivaler har ikke gitt mer enn to poeng, så det er kanskje et naturlig tidspunkt å stoppe opp og vurdere hva man skal gjøre videre. Nå har man noen ukers tid på å finne ut hva man skal gjøre, sier styrelederen i Bataljonen.

Etter Branns cupkamp mot Bjarg lørdag, spiller ikke bergensklubben kamp før serieoppgjøret mot Sandefjord 15. august.