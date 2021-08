Tror Kane-situasjonen må bli verre før den blir bedre

Harry Kanes (28) fremtid er i det blå, men om den er i lyseblå gjenstår å se. Akkurat nå foregår det en stirrekonkurranse mellom stjernespissen og Tottenham – og hvem som blinker først er ikke godt å si.

USIKKER FREMTID: Om Harry Kane blir å se i liljehvitt kommende sesong er ikke godt å si.

4. aug. 2021 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er et spill som pågår nå, og det må spilles ferdig. Det kommer til å bli verre før det blir bedre, sier Tor-Kristian Karlsen til VG.

Det er i stor grad overgangssagaen rundt Harry Kane som preger nyhetsbildet, spesielt i England, halvannen uke før 2021/22-sesongen i Premier League sparkes i gang.

Tottenhams storscorer har i lang tid vært ønsket av Manchester City, og skal selv være svært innstilt på en overgang til den regjerende seriemesteren denne sommeren. Kane hevder å ha hatt en «gentlemans agreement» med Tottenham-eier Daniel Levy, der avtalen gikk ut på at Kane skulle få skifte klubb i sommer.

Tottenham skal imidlertid ikke være lystne på å selge sin aller største stjerne og kaptein, noe som har ført til at Kane ikke møtte opp til trening hverken mandag eller tirsdag.

– Han må prøve å tøye strikken, men ikke så langt at han brenner alle broer, sa tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt til VG i går.

«MY ONE AND ONLY CLUB»: Harry Kane har blitt kalt «en av våre egne» i en årrekke – men nå vil han bort fra Tottenham.

Opplevd lignende

Tor-Kristian Karlsen, som har en lang karriere som sportsdirektør bak seg, kan – på en måte – kjenne seg igjen i den pågående stirrekonkurransen mellom Spurs og Kane. Han har vært borti lignende situasjoner, men ingen som har vært så offentlige.

– Dialogen var mellom partene, ikke gjennom mediene. Det er et fenomen som skjer ofte, men i de fleste tilfeller spiller partene litt mer på lag og man løser ting på en mer sivilisert måte. I dette tilfellet har det kommet litt mer ut av kontroll, og det er ikke heldig, sier Karlsen, som også understreker at situasjonen «forverres» ved at det er snakk om en så stor profil.

– Det blir jo ikke noe større enn dette, sier han.

Kanes valg om å ikke rapportere til trening etter ferien han har hatt etter EM handler ifølge britiske medier og eksperter om å rive til seg mer makt i en situasjon der han, i utgangspunktet, har dårlige kort på hånden.

I 2018 skrev Kane under på en seksårskontrakt med London-laget. I en alder av 28, gjenstår tre år av avtalen.

– Fra Tottenhams side så er en kontrakt en kontrakt, men forutsetningene for Kane var annerledes i 2018 enn nå. Klubben kjempet i toppen, hadde en høyt ansett trener, tok seg til Champions League-finale året etter. De ble sett på som en oppriktig tittelkandidat, noe de ikke er nå lenger.

TIDLIGERE SPORTSDIREKTØR: Tor-Kristian Karlsen.

Knallhard forhandler

Daniel Levy har i en årrekke blitt omtalt som en knallhard forhandler, som sjeldent går med på å selge en spiller med mindre han får en avtale han selv er godt fornøyd med.

Men Karlsen tror ikke Tottenham er så imot tanken på å selge Kane som det kanskje fremstår. Det er nettopp det han mener med det vi var først inne på i denne artikkelen: At spillet må spilles ferdig.

– Han kan spille «haraball» fordi Kane er Kane, og han vet at Manchester City sannsynligvis betaler det han vil ha til slutt.

Luka Modric, Dimitar Berbatov, Michael Carrick og Gareth Bale er alle eksempler på spillere som på en eller annen måte har prøvd å tvinge frem en overgang. Karlsen

– Det var også et sirkus rundt Bale. Alle sa «nei, han blir, han blir», men til slutt ble det salg. Fordi Spurs fikk det de ville ha, påpeker Karlsen, som mistenker at Kane bytter klubb.