Overtidsmagi for LSK – Pettersson sikret tre poeng

(Odd – LSK 1–2) På overtid av overtiden sørget Tom Pettersson for at LSK er tilbake på vinnersporet.

7 minutter siden

Etter sesongens første hjemmetap forrige runde, reiste LSK til Skien i håp om å slå tilbake og ta meg seg tre poeng.

Og 15 minutter ut i den andre omgangen gjorde gjestene nettopp det. Etter strålende forarbeid av Ylldren Ibrahimaj sendte Magnus Knudsen LSK i ledelsen med en vakker curl i det lengste hjørnet.

De rødkledde jublet for scoring og følte nok at tre poeng var innenfor rekkevidde, selv med 30 minutter igjen å spille. For hjemmelaget hadde frem til da vært alt annet enn målfarlige.

Men da LSK først scoret, fikk også hjemmelaget blod på tann. Etter et flott innlegg av Conrad Wallem steg Tobias Lauritsen til værs og stanget inn 1–1.

Men selv med en kalddusj i form av utligning av Odd, fortsatte LSK kjøret mot hjemmelagets mål.

Og på overtid av overtid fikk de betalt. På corner fra høyre, steg Tom Pettersson høyest til vers og sikret tre poeng for gjestene.

Det etter en førsteomgang som enten kan oppsummeres med ett ord: Sjansefattig.

Eller med flere ord, av Odds Steffen Hagen:

– Det er gjerrige lag her, vi ønsker å fortsette med det, men vi ser også at vi har muligheter, sier Hagen Discovery+ i pausen.

Med søndagens trepoenger står LSK med seks poeng på siste fire kampene, det etter 27 poeng på de 11 første kampene.

Samtidig som LSK vant i Skien, tok Molde tre nye poeng etter sin 1–0-seier over Haugesund. Dermed er de to lagene likt på poeng på toppen av tabellen.