Norge er mest fremgangsrike nasjon: – Det har skjedd en revolusjon

DRAMMEN (VG) NFF har fått pris av UEFA som mest fremgangsrike nasjon på aldersbestemte landslag på guttesiden. Både U21-profilene Erik Botheim og Kristoffer Klaesson, og toppfotballsjef Lise Klaveness, merker fremgangen.

GÅTT GRADENE: Flere av de norske U21-gutta har vært innom både G15, G16, G17, G18, G19, U20 og U21 i løpet sine ungdomsår.

– Det er veldig stort. Men det viktige er ikke at Norge får en pris å sette i et premieskap, men at godt arbeid over tid har satt Norges ungdomslandslag i en god posisjon.

Det sier toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, til VG etter NFF har fått en pris fra UEFA for at Norge er mest fremgangsrike nasjon på aldersbestemte landslag på guttesiden. Prisen er for perioden 2016–2019, der Norge gikk fra en 29.-plass til tiendeplass i Europa.

I denne fireårsperioden har ungdomslandslagene til Norge på guttesiden kvalifisert seg til totalt fem mesterskap – fire EM og ett VM.

– Vi er stolte av en sånn pris fordi fotball er verdens største idrett og nåløyet er veldig trangt. Vi har som sagt vært nummer 29, og nå er vi nummer ti. Så det er et resultat av knallhardt arbeid, og det er motiverende å se at det er mulig å være i dette toppsiktet, sier toppfotballsjefen.

Fakta Topp ti nasjoner på aldersbestemte landslag på guttesiden 1. Portugal 2. Nederland 3. England 4. Italia 5. Spania 6. Frankrike 7. Irland 8. Tyskland 9. Tsjekkia 10. Norge PS: Listen er per 9. november 2021. Vis mer

ULANDSLAGSPRODUKTER: Både Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge har spilt for aldersbestemte landslag mellom 2016 og 2019.

I intervjuet med VG er Klaveness særdeles opptatt av én ting: Å trekke frem norske fotballklubber.

– Dette er ikke noe vi skal sitte inne på Ullevaal å ta æren for. Det har skjedd en revolusjon innenfor talentutviklingen ute i klubbene og akademiene. Det har vært en ganske stor profesjonalisering generelt – ikke bare i klubbene, forteller Klaveness og legger til:

– Også har selvsagt samspillet mellom klubbene, kretsene og landslagsskolen vært viktig. Men 90 prosent av talentutvikling skjer ute i klubb, så det er veldig, veldig viktig at vi plasserer en stor del av æren ute i klubbene.

Erik Botheim er nåværende kaptein på U21-landslaget, og har siden 2016 (når de aldersbestemte lagene kunne begynne å sanke poeng til denne prisen) vært innom både G16-, G17-, G18-, G19- og U21-landslaget.

U21-kapteinen, som til daglig spiller i Bodø/Glimt, har selv merket en forskjell i norsk fotball mens han har vært med.

– Jeg tror generelt i norsk fotball at nivået har blitt høyere. Du ser Molde og Bodø/Glimt ute i Europa: Vi klarer å slå ifra oss. Du ser også flere norske spillere som lykkes i utlandet. Det tror jeg har en sammenheng med at norsk fotball er på vei opp.

SJOKKERTE EUROPA: Erik Botheim og hans Bodø/Glimt overrasket alle med å slå Roma 6–1 hjemme, og deretter klare 2–2 borte på mektige Stadio Olimpico i Europa Conference League.

Også målvakt Kristoffer Klaesson, som spiller for U21-landslaget og Premier League-klubben Leeds, har spilt en rekke aldersbestemte landskamper for Norge de siste årene:

– Vi har fått mye flinkere trenere på yngre landslag, og ikke bare på de eldste lagene. Det kommer opp mange bra spillere både før og etter mitt alderskull, synes oslogutten som er født i år 2000.

Både Botheim og Klaesson tilhører 2000-årgangen. Det kullet har stått for to av de fem mesterskapsdeltagelsene Norge har hatt mellom 2016 og 2019. Og nå jakter 2000-kullet også sitt første mesterskap på U21-nivå.

Før den VG+ Sport-sendte bortekampen mot Aserbajdsjan kommende tirsdag, ser mulighetene slik ut:

TETT I TOPPEN: Kroatia U21, Norge U21 og Østerrike U21 kjemper om å bli gruppevinner – og dermed ta seg direkte til U21-EM.

– Deres kull har jo bidratt sterkt til klatringen som har resultert i prisen, og nå har dere nådd U21-nivå. Betyr det at vi kan forvente oss et U21-sluttspill?, spør VG.

– Haha. Nå skal jeg ikke legge noe ekstra press på oss, men det er jo det som er målet vårt. Vi har en god sjanse, mener målvakt Klaesson.

– Selvfølgelig har man lyst til det, og jeg mener det er mulig med de spillerne man har også. Det er ikke mange generasjoner som har klart det, men jeg synes denne generasjonen er veldig spennende, sier Botheim.