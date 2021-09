Brann reddet av dansk unggutt: – Dette poenget kan bety alt

(Tromsø – Brann 1–1) Tromsø var på vei mot årets første hjemmeseier og en luke ned til Brann i nedrykkskampen, men 21 år gamle Japhet Sery sørget for at det ble uavgjort på Alfheim.

UTLIGNET: Japhet Sery sørget for at Brann fikk med seg poeng fra Tromsø.

19. sep. 2021 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

For første gang denne sesongen kunne Brann ta seg opp på sikker plass i Eliteserien.

Da måtte de slå et Tromsø-lag som jaget deres første hjemmeseier for sesongen. Begge lag hadde flere gode sjanser i den første omgangen, hvor Niklas Vesterlunds nydelige scoring sørget for at Tromsø gikk til pause i ledelsen.

I den andre omgangen presset Brann fra start. Tromsø så ut til å ha fått kontroll på kampen, men med 20 minutter igjen utlignet midtstopper Japhet Sery etter et hjørnespark.

Scoringen er den første til den 21 år gamle dansken for Brann, og gjør at det er status quo i bunnkampen – hvor også Mjøndalen fikk ett poeng søndag etter å ha spilt uavgjort hjemme mot Sandefjord.

– Jeg synes vi spiller en god bortekamp og vi kan ta med oss tre poeng hvis vi er effektive. Det er kanskje viktig for begge lag å ikke tape, og da blir det kanskje greit med ett poeng, sier Branns Sivert Heltne Nilsen til Discovery+.

– Dette poenget kan bety alt. Det er utrolig viktig å ikke tape mot Tromsø. Da ville det vært langt opp. Vi er ok fornøyd med ett poeng på bortebane, sier Heltne Nilsen.

– Vi er litt der Brann er. Vi tar med oss det poenget, og så får vi prøve å få enda bedre innhold ute på banen, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery+.

– Vi sliter litt med å finne rytmen som gjør at vi glir gjennom som varm bæsj i kram snø. Vi får det ikke helt til, vi skulle gjerne hatt mer enn én scoring, er bildet Tromsøs Runar Espejord tegner til Discovery+.

JUBEL: Niklas Vesterlund (nummer tre fra høyre) sendte Tromsø i ledelsen i den første omgangen.

Det store høydepunktet i kampen kom i det 18. minuttet. Tromsø jobbet seg gradvis inn på Branns halvdel, hvor de med fire raske berøringer spilte seg helt fri.

Vesterlund spilte vegg med både Eric Kitolano og Runar Espejord. Sistnevnte hælflikket ballen i perfekt rom og fra 16 meter skrudde danske Vesterlund ballen i mål via stolpen.

– Det er en klassescoring, sier Discovery+’ fotballekspert Tor Ole Skullerud, og hyllet både kombinasjonene og skuddet til Vesterlund.

– Det var en fin scoring. Det var deilig, sier dansken selv til Discovery+ med et smil.

Branns midtstopper, Fredrik Pallesen Knudsen, var klar i talen da han ble spurt om scoringen:

– Vi blir spilt ball i hatt med, sier han til Discovery+ i pausen.

Midtstopperen var da mest opptatt av å se fremover.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre med det nå. Vi må bare stå i det. Vi må plukke poeng her, det er det som er viktig for oss. Vi er nødt til å komme ut i den andre omgangen og jage scoring. Vi må frem kassen og prøve å få en scoring.

Den scoringen kom også, da Japhet Sery kriget inn sitt første mål for i Brann, i det som var danskens andre kamp i Eliteserien.

Tre minutter før slutt ble Brann redusert til ti mann da Pallesen Knudsen fikk sitt andre gule kort, men gjestene holdt unna og sikret seg ett poeng.