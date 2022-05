Veteranen fikk sitt første røde kort etter 489 kamper: – Skuffende

SARPSBORG (VG) Odds forsvarskjempe har aldri fått rødt kort eller hatt karantene. I sin 489. obligatoriske kamp for Skiensklubben fikk Steffen Hagen (36) for første gang marsjordre.

SKUFFET: Steffen Hagen på vei ut av Sarpsborg stadion.

Dermed mister han kveldens kamp mot Molde på Aker Stadion klokken 19.

Lavmælt, men bestemt fortalte Odd-kapteinen søndag hva han synes om dømmingen og det røde kortet - etter 0–1-tapet borte mot Sarpsborg lørdag 7. mai.

Dommer Mohammad Usman Aslam på sin side var klar på at Hagen fortjente to gule kort.

Hagen fikk gult kort nummer én etter at Sarpsborg hadde laget seiersmålet da Kristian Fardal Opseth headet inn corneren fra Anton Salétros. Reprisen viste at det ikke skulle ha vært hjørnespark. Hagen protesterte og fikk gult kort.

94 minutter var gått da han fikk gult kort nummer to etter å ha taklet Steffen Lie Skålevik ute på siden.

GULT NUMMER TO: Mohammad Usman Aslam trekker opp dagens andre gule kort til Steffen Hagen.

– Det var veldig skuffende, for dommeren gjør en stor feil som de scorer på. Og han har god tid til å ombestemme seg, sier Steffen Hagen til VG og andre medier i intervjusonen på Sarpsborg stadion.

– Jeg har spilt snart 400 kamper i Eliteserien uten å ha fått gult kort for å snakke med dommeren, fortsetter sørlendingen.

«Nå holder det»

– Alle andre dommere sier «nå holder det, Steffen» når de får nok av meg. Her får jeg gult kort før jeg kommer bort til ham. Og jeg er tross alt kaptein. Det viser dårlig spilleforståelse, mener Steffen Hagen.

Om det andre gule kortet sier han:

– Det kan sikkert forsvares, men han må også vise litt spilleforståelse, for Sarpsborg-spilleren kan aldri rekke den ballen. Det er heller ingen sarpespillere som klager eller vil at jeg skal få gult kort. Han kunne bare si at «nå er det to minutter igjen, nå holder du deg unna resten av kampen».

– Men han har tydeligvis lyst til å bruke hele kortstokken i dag, sukker Steffen Hagen.

Første karantene

– Det blir mitt første røde kort, min første karantene. Jeg hadde ikke rødt kort i MK-tiden heller, men der fikk jeg et gult kort for å snakke, selv om det ikke var jeg som snakket. Men det er 20 år siden!

Dommer Mohammad Usman Aslam tok seg også god tid i intervjusonen, der VG og NRK ventet på ham.

– Jeg har ikke snakket med Steffen, men jeg vurderer begge situasjonene til gult kort.

– Hagen er skuffet over at han ikke får snakke med deg etter målet?

– Jeg opplever at Steffen og jeg har en fin tone underveis, men akkurat der oppsøker ham meg demonstrativt og er uenig i avgjørelsen. Han går veldig bestemt til meg som dommer. Jeg vurderer det som usportslig oppførsel og gir gult kort.

– Han sier at han ikke rekker å snakke med deg?

– Jeg opplever at han gestikulerer og er uenig i avgjørelsen. Det er en protest som gir gult kort.

– Hvordan opplever du det andre gule kortet?

– Jeg vil beskrive det som en klar forseelse der Steffen går inn på en hensynsløs måte.

PS! Sarpsborg er oppe i 10 poeng på fem kamper og ligger på 3. plass. På spørsmål om laget er en medaljekandidat, svarer lagets svenske veteran Guillermo Molins: – Ja! Siden jeg kom hit første gang, har jeg sagt at det er et utrolig potensial i dette laget. Det synes på banen nå.