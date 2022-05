Brøler, terger og jager hverandre på trening: – Konkurransen om plassene er skyhøy

Det koker på treningene til Brann før søndagens toppkamp.

Aurora Mikalsen har tøff konkurranse om keeperplassen. Det motiverer henne til å gi enda litt mer på treningene.

11 minutter siden

– Jaaaa!

Brann-keeper Aurora Mikalsen skriker av full hals, mens hun sender et kampklart blikk over til motsatt banehalvdel. Keeperkollega Sandra Stavenes svarer med et like høyt brøl tilbake.