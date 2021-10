Meling fikk passet påskrevet av Solbakken: – Befriende

ULLEVAAL STADION (VG) Mens trenere flest foretrekker «å ta ting internt», har Ståle Solbakken en veldig åpen og ærlig kommunikasjonsform.

14 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er befriende. Jeg vet at neste gang så gjør jeg noe annet enn å slå Hanche-Olsen feilvendt i den situasjon.

Norges venstreback fikk selv høre det etter at det gikk galt allerede etter fem minutter i skjebnekampen mot Tyrkia, som endte 1–1.

Det var midtstopper Andreas Hanche-Olsen som mistet ballen, men Norges landslagssjef var klar på at «den skal Hanche få dele med Meling».

– Det var ikke smart gjort av Hanche-Olsen å ta et touch hjemover mot eget mål, men så er det også hjerneblødning av Birger Meling å spille opp på markert midtstopper, sa Solbakken lørdag ettermiddag og fulgte opp slik:

– Man skal være både blind og døv for å ikke se at det der ... Om det er 67 prosent til Hanche og resten til Birger, er egentlig likegyldig. Det er et mål man helst ikke skal gi bort i en sånn kamp.

– Kunne jeg spilt den samme situasjonen om igjen så hadde jeg «kælket» den langt i bakrom på Thorstvedt og så hadde det vært 1–0, sier Meling og legger til:

– Det er en hårfin balanse. Det er en dum pasning å slå, spesielt når resultatet blir som det blir.

Det er ikke første gangen Ståle Solbakken går offentlig ut med misnøye rundt enkeltspilleres prestasjoner.

I mars var han åpen om at han ikke var fornøyd med det Jens Petter Hauge leverte under landslagssamlingen.

– Han har hatt en veldig opp-og-ned-samling, synes jeg. Det har jeg snakket litt med ham om også, sa den sedvanlig ærlige landslagssjefen til VG.

Tidligere denne samlingen spøkte landslagssjefen med kaptein Martin Ødegaard:

I mai fulgte han opp med å si at «Hauge har litt å bevise», mens han i september sa at «det begynte å likne noe».

Etter Nederland-kampen la han imidlertid ikke skjul på at Martin Ødegaard gjorde en bedre defensiv jobb på høyrekanten enn hva Jens Petter Hauge gjorde på motsatt side.

– Hvilken side hadde vi trøbbel på i førsteomgang? spurte Solbakken retorisk – i det som egentlig var et tilsvar til Kjetil Rekdals kritikk av Martin Ødegaard etter Nederland-kampen.

Hauge-uttalelsene er bare ett eksempel. Solbakken var i mars også tydelig på at Kristoffer Vassbakk Ajer burde finne seg ny klubb da han fremdeles var i Celtic.

Han har heller ikke vært redd for å si hva han mener om myndighetenes håndtering av idretten under coronapandemien.

I videoer som Norges Fotballforbund har lagt ut i sine kanaler har man også sett Ståle Solbakkens interne kommunikasjon.

– Dere får jo hele inntrykket nå, så det er ganske fint, så kan dere bare tolke det selv, smiler Meling.

Norge tar imot Montenegro på det som trolig blir et fullsatt Ullevaal Stadion mandag kveld klokken 20.45. Trolig er det bare seier som er godt nok. Kampen sendes på TV 2.

Saken oppdateres!