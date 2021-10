Tilskuerne vender tilbake til Eliteserien: – Utrolig gledelig

Foruten om 16. mai-rundene, må man nesten tre og et halvt år tilbake i tid for å finne en runde med like mange tilskuere i Eliteserien.

GODT OPPMØTE: Over 13 000 tilskuere så kampen mellom Brann og Stabæk.

17. okt. 2021 22:53 Sist oppdatert i går 23:07

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Ifølge tallene fra Norges Fotballforbunds egne sider, var det totalt 62 272 tilskuere til stede på de åtte kampene som ble spilt 16. og 17. oktober.

Flere klubber hadde mobilisert for å få tilskuere innenfor portene og siden 2018 er det kun femte gang det har vært over 60 000 tilskuere i forbindelse med den samme runden.

16. mai-rundene i 2019 og 2018 samlet begge over 70 000 tilskuere, og helgens tall på 62 272 tilskuere er kun knepent slått av den tolvte runden i 2018, da 62 785 tilskuere løste billett til en runde som inneholdt blant annet Vålerenga mot Lillestrøm og Rosenborg mot Brann, blant rundene med flest tilskuere de siste fire sesongene.

Fakta Tilskuere på den 22. runden i Eliteserien Lillestrøm – Kristiansund: 5652 tilskuere

Molde – Tromsø: 6796 tilskuere

Bodø/Glimt – Sarpsborg 08: 4417 tilskuere

Brann – Stabæk: 13 524 tilskuere

Haugesund – Mjøndalen: 4278 tilskuere

Sandefjord – Odd: 4673 tilskuere

Strømsgodset – Viking: 6404 tilskuere

Rosenborg – Vålerenga: 16 618 tilskuere Vis mer

– Det er utrolig gledelig. Hele stadion er med på en måte som jeg ikke har opplevd på lenge. Du ser det på folk at de kler seg opp til kamp, det er mer aktivitet rundt kampen og klubbene er utrolig flinke til å vise seg frem, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball, til VG.

Etter at pandemien har gjort at tilskuertallene har vært svært reduserte, har pilene de siste ukene pekt oppover.

I den 20. runden kom det for første gang siden pandemien over 30 000 tilskuere i løpet av en runde, til den 21. runden var det over 40 000 tilskuere og den 22. runden ga altså et aldri så lite kvantesprang opp til over 60 000.

– Vi har alle vært spent på hvor glad man har blitt i sofaen. Det er ekstra gledelig da å kjenne på at folk kommer, sier Øverland.

SESONGBESTE: For første gang siden pandemiens utbrudd var det over 4000 tilskuere på Aspmyra. Kampen mellom Bodø/Glimt og Sarpsborg 08 endte med en knepen hjemmeseier til gulljagende Glimt.

Øverland tror også at et godt norsk landslag er med på å styrke interessen.

– Vi vet fra våre kolleger i Danmark og Sverige at de får flere tilskuere i de hjemlige ligaene når landslaget gjør det bra, så vi heier på Ståle (Solbakken, Norges landslagssjef) og bruk av spillere fra Eliteserien. Det gjør at det vises at kvaliteten er ganske god, sier Øverland.

For å få tilskuerne tilbake, har de norske toppklubbene vært aktive etter gjenåpningen. Øverland skryter av hvordan Viking gjorde det i hjemmekampen mot Sandefjord for to uker siden, da de i forbindelse med kampen inviterte til konsert med blant andre Morten Abel og Stavangerkameratene.

– Fotballen er naturligvis lidenskap for laget du heier på, men det er også felleskap og en møteplass. Det at du gjør noe rundt det, gjør at fotballkampen blir viktigere, mener Øverland.