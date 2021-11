Mjøndalen i kjempetrøbbel: – Vi sover ålreit, i hvert fall med sovepille

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Sarpsborg 08 1–3) Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (37) mener klubben hans trenger et mirakel for å overleve i Eliteserien.

28. nov. 2021 18:54 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Mjøndalen er i kjempetrøbbel etter et fortjent tap hjemme mot Sarpsborg 08.

Vegard Hansens fotballmenn ligger på nedrykksplass, tre poeng bak Stabæk på kvalik, med to runder igjen av Eliteserien.

Nå venter to knalltøffe kamper, borte mot Vålerenga (5. desember) og hjemme mot Bodø/Glimt (12. desember).

At Mjøndalen fortsatt har guts og tro, det er treneren overbevist om.

– Det er ingen her som begynner å peke på hverandre i hvert fall. Vi står veldig godt sammen i motgang. Så det der er ikke noen utfordring for oss, sier Vegard Hansen til VG.

– Vi sover ålreit, i hvert fall med sovepille for noen av oss, tilføyer han med et lite smil.

1–2: Sarpsborg 08s Eirik Wichne jubler med Ibrahima Koné etter 1-2

– Det tærer på, det er ingen tvil om det. Denne tiden er laget for tøffe hoder, sier kaptein Christian Gauseth.

Han er ikke med på at det er kjørt for Mjøndalen. Men sier:

– Siden vi ikke maktet å vinne nå, må vi utføre et mirakel.

Klubbens håp ligger blant annet i at laget har bedre målforskjell enn Stabæk.

Forsøket mot Lars Bohinens middelhavsfarere var derimot ikke all verden. 3–1-seieren var fullt fortjent til Sarpsborg 08, som er ligaens formlag med seks seirer på de siste åtte kampene.

– Jeg tror vi trenger én seier, så det er ikke så mye som er annerledes egentlig, mener Mjøndalens Lars Olden Larsen.

– Det er mulig å få til. Vi må bare dra til Oslo og prøve å vinne den kampen, så får vi se hvordan bildet ser ut. Så lenge vi har muligheten, skal vi gjøre alt for å få den kvalikplassen, sier Vegard Hansen.

– Her er i Mjøndalen er vi vant til å slite i bunne, og det lever vi godt med. Det er ingen som dør om vi skulle gå ned. Mjøndalen er solid som klubb, og vi skal gjøre alt vi kan for å rykke opp - eventuelt - men vi skal gjøre alt vi kan for å holde plassen, legger han til.

Ibrahima Koné trengte knappe to minutter på å få alle varsellampene til å blinke i kapp med julepynten på Consto Arena, der belysning prydet balkongene vendt mot kunstgresset.

Mikkel Maigaards innleggsfinesse i kombinasjon med Konés luftstyrke ble i overkant mye for hjemmelaget.

– For et beist han er, kommenterte Bernt Hulsker i Fotball Direkte på Discovery+, og karakteriserte det som et klassemål.

Formspiller Lars Olden Larsen fikk roet situasjon for hjemmelaget da han løp inn 1–1 drøye minuttet senere. Mjøndalen-spilleren er oppe i åtte ligamål, syv av dem er scoret i høstsesongen.

1–1: Mjøndalen jubler for utligningen tidlig i første omgang.

Den solide backen Eirik Wichne satte 2–1 til Sarpsborg 08 i det 64. minutt, etter at Dario Canadjija hadde klinket kula i stolpen like før. Mjøndalen avslørte seg selv flere ganger i denne perioden - og ledelsen var fullt fortjent.

– Seieren er vi fornøyd med, prestasjon var så som så, sier Anton Saletros til VG.

Innbytter Kristian Fardal Opseth satte punktum med sin 3–1-scoring.

VG oppdaterer saken.