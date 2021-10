Skadene gjør at treneren må ta hensyn. Dette sier RBK-profilen om fremtiden

Endelig føler han seg frisk og rask, Per Ciljan Skjelbred. Så lenge kroppen spiller på lag ønsker han å spille fotball også neste år.

Per Ciljan Skjelbred var blant RBKs beste i seieren mot Sandefjord.

Nå nettopp

– Det viktigste har vært at jeg har trent godt og kommet meg i form. Det er hard jobbing over tid, uten at det stopper opp som er trikset.

Det sier Per Ciljan Skjelbred til Adresseavisen dagen før Rosenborg møter Haugesund til midtukekamp på bortebane.