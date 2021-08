Derfor vil Glimt-treneren unngå rotasjon: – Er de beste klare, så spiller de beste

De har hentet Amahl Pellegrino (30), de er to seirer fra å overta eliteserieledelsen, og i tre kamper på rad har de omsider fått spille med tilnærmet toppet ellever. Den vil Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen helst ikke bytte på.

FAST SAMLING: Erik Botheim (i midten) og resten av Bodø/Glimt-laget tar en pep-talk før 2. omgangen mot Lillestrøm søndag.

11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I den VG+-sendte bortematchen mot Zalgiris fra Litauen i Europa Conference League, siste kvalikdobbel før et eventuelt gruppespill, vil han trolig starte med de samme som sist, og det er denne gjengen som har satt Bodø/Glimt i posisjon til å kjempe både om seriegull og Europa-spill.

Helgens 1-0-seier mot Lillestrøm på Åråsen var tredje gang på rad at Knutsen kunne mønstre sin antatt sterkeste ellever, og med Moldes tap mot Viking i Stavanger samtidig, kjenner man plutselig ferten av gullkamp:

Bodø/Glimt har én kamp til gode på Molde, samtidig som de møter serielederen på Aker stadion mot slutten av oktober. Med to seirer i disse, så lenge de følger Moldes fangst også ellers i seriespillet, er Glimt plutselig i posisjon til å forsvare seriegullet.

Det virket ikke så sannsynlig for noen uker siden. Skadene har plaget nordlendingene i år, og faktisk er 2-0-seieren mot Haugesund 27. mai er eneste gang Kjetil Knutsen har fått stille sitt på papiret antatt sterkeste lag fra start denne sesongen i alle tre turneringer.

Nå mangler bare Sondre Sørli (korsbåndskadet) fra den elleveren, men med Amahl Pellegrino inn på Aspmyra, fjorårets 25-målsmann fra Kristiansund, bør kvaliteten se minst like sterk ut på vingplass.

– Jeg skal være ærlig på at det har betydd noe. Vi har manglet litt den siste kraften på siste tredjedel. Det går litt på enkeltspillere, litt på forståelse, litt på kraften, svarer Knutsen på hva det betyr at han igjen kan mønstre fullt lag i strake kamper.

Slik vil at han det skal fortsette, også om det blir Europa-spill i tillegg, og det var slik de gikk fra storseier til storseier gjennom gullsesongen 2020.

– Det er mange som planlegger kamper fremover. Det tror jeg ikke på. Vi må se sånn som bildet ser ut inn mot hver kamp. Er de beste klare, så spiller de beste. Så er det opp til dem som starter på benken at de vil være blant de 11 utvalgte. Jeg har veldig tro på den metodikken. Da jobber folk beinhardt hver eneste dag, begrunner Knutsen, som i fjor hadde en stall der ingen var over 30 år. Nå har de to – nysigneringen Pellegrino og poteten Vegard Leikvoll Moberg.

Se Europa Conference League-playoff direkte på VG+ Sport torsdag:

19.00: Zalgiris - Bodø/Glimt

20.00: Rennes - Rosenborg

20.45: Pacos Ferreira - Tottenham

VG+ Sport varmer opp med studio med Joacim Jonsson og Kjetil Rekdal fra 18.30 torsdag. Det blir også studio i pausen og oppsummering og målshow etter kampene.

Les også Pellegrino har signert en korttidskontrakt med Glimt

– Relasjoner i fotball er veldig viktig. Det er blitt veldig mange nye posisjoner for mange folk som har kommet inn. Det tar litt tid å få inn. Nå begynner folk å skjønne rollene sine og få selvtillit, sier midtstopper Marius Lode, nesten vel så mye ute av som inne på laget så langt denne sesongen.

Kaptein Patrick Berg håper på et tett kampprogram hele høsten. For det betyr at laget har greid å spille seg inn i nyvinningen Europa Conference League.

Han beskriver det å spille med de samme i kamp etter kamp som «mye av hemmeligheten» for gode Glimt-resultater, fordi da sitter relasjonene.

– Det var mye prat i fjor om at folk trodde vi kom til å bli slitne fordi vi spilte de samme hele tiden. Vi bare malte på og var et godstog som aldri stoppet. Det skal ikke være noe problem fysisk å spille med de samme hele tiden, mener Berg.

– Det er bedre å være godt trent enn å rotere på laget?

– Det er det ikke tvil om. Håper det funker like godt i år, svarer Berg.

I Bodø/Glimt er man fortsatt mer opptatt av å score mål enn å sette seg mål. Derfor vil hverken Berg, Erik Botheim eller Marius Lode snakke for mye om muligheten for å ta igjen Molde, selv om matematikken plutselig ser mye bedre ut for de helgule.

– Vi har ikke noe fokus på det. Sånn tenker ikke vi på. Vi ønsker å skape trygghet, og at folk har roen så de presterer. Det er ikke noe jag. Det er mer fokus på hvordan vi skal vinne enn at vi skal vinne, sier Berg.