Hard Rekdal-dom: – Det er dette jeg fryktet

Rosenborg-kjenner Kai Bardal kommer med hard kritikk av hvordan Kjetil Rekdal fremstår som Rosenborg-trener. Tidligere kaptein Bent Skammelsrud er bekymret.

NY UTFORDRING: Kjetil Rekdal starter denne uken første Eliteserie-sesong som Rosenborg-trener.

28. mars 2022 07:07 Sist oppdatert nå nettopp

– De har satt opp et lag som passer til å slå langt, men de prøver å spille kort. Og det er de ekstremt langt unna å få til. Det er tydelig at usikkerheten brer seg, mener Kai Bardal, fotballekspert for VG+.

Han har fulgt Rosenborg tett i mange år, blant annet med ansvar for spillerbørsen i Adresseavisen. Han er trener for futsallaget Utleira, samt assistenttrener for Norges futsallandslag.

Rosenborg tapte 0–3 for Raufoss sist uke og har slitt i treningskampene denne vinteren. Neste helg er det seriepremiere mot Bodø/Glimt.

Også Joacim Jonsson er bekymret for Rosenborg:

På Twitter er Bardal kritisk til hvordan Rekdal fremstår som Rosenborg-trener og trekker blant annet frem et klipp klubben har lagt ut fra garderoben.

«Det er litt fascinerende å følge Rekdal som RBK-trener. Konturene som tegnes er av en fotballperson med 10/10 praktisk erfaring og 0/10 teoretisk innsikt. Instruksene er "ta i hardt og spill bra". Hvordan det skal gjøres må spillerne finne ut selv», skriver Bardal.

Til VG sier han:

– Det er dette jeg fryktet da han ble ansatt. Det er mye kjefting på «måfå» i garderoben, og jeg reagerer på det fordi det er så langt unna det klubben trenger. Laget trenger å utvikle spillet. Da holder det ikke å hele tiden klage på innsatsen og holdninger.

– Det er vel ikke så lett å komme så bra ut av slike «innsidevideoer», hvor man sikkert sparer på taktiske hemmeligheter?

– Selve dokumentaren er veldig godt produsert og et kult produkt. Og jeg forstår at enkelte konkrete ting ønsker man å skjule. Men når det blir så entydig meldinger om ting som er på siden, mens laget strever og trenger løsninger, blir man skeptisk, svarer Bardal.

VG-EKSPERT: Kai Bardal.

RBKs mediesjef Jørgen Stenseth uttalte søndag til VG at Kjetil Rekdal ikke var tilgjengelig for kommentar til saken.

Stenseth svarte på Bardals kritikk på Twitter, og ønsker ham på besøk for å prate med trenerteamet. Stenseth vil ikke kommentere saken overfor VG.

«Som du sikkert forstår er det mye vi ikke viser frem. Du er rimelig bastant i dine betraktninger rundt klubb og trenere basert på avis-sitater og utvalgte klipp. Men har ikke sett deg på en eneste trening. Kjetil og Geir tar sikkert en prat hvis du kommer innom», skrev Stenseth til Bardal.

Kjetil Rekdal innrømmet til Adresseavisen fredag at «det ser ikke ut som vi har trent på noe som helst i vinter».

– Vi prøver å spille på en litt krevende måte. Når det ikke lykkes, ser det fryktelig dårlig ut. Den dagen det lykkes, vil det se bra ut. Vi må sørge for at den dagen kommer fort, sa Rekdal.

Tidligere Rosenborg-kaptein Bent Skammelsrud mener det ikke ser godt nok ut før seriestart.

– Når man prøver noe nytt vil ting ta tid. Sammenligner vi med det Glimt driver med, ser det ut som at de spiller i blinde og finner hverandre uansett. Vi ser det motsatte hos Rosenborg. Det blir for mye på fot, og da ser enkeltspillere mye dårligere ut, sier Skammelsrud.

GODE TIDER: Bent Skammelsrud scorer på straffe mot Juventus i Champions League i 2001. Stillingen ble 1–1 på Lerkendal.

Han mener utålmodighet har preget Rosenborg i mange år.

– En gang må man kanskje bruke tid på å komme seg igjennom dette. Historien har kanskje ødelagt for det tidligere. Det er et krav om å ligge i toppen. Nå er klubben ganske langt unna å snakke om gull. Samtidig er ikke et eneste poeng delt ut ennå, poengterer Skammelsrud.