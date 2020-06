Premier League direkte: To nordmenn fra start i ligaens comeback

Aston Villa gjør hele seks endringer fra laget som tapte 0-4 mot Leicester for 100 dager siden. Sheffield United gjør bare to fra laget som slo Norwich i forrige serierunde, men det er også på grunn av skader. Både Fleck og O'Connell er skadet.

Aston Villa gjør hele seks endringer fra laget som tapte 0-4 mot Leicester for 100 dager siden. Sheffield United gjør bare to fra laget som slo Norwich i forrige serierunde, men det er også på grunn av skader. Både Fleck og O'Connell er skadet.

To nordmenn fra start - Sander Berge er å finne på Sheffield Uniteds midtbane, men også Ørjan Håskjold Nyland starter. Han skal vokte buret til Aston Villa.

To nordmenn fra start - Sander Berge er å finne på Sheffield Uniteds midtbane, men også Ørjan Håskjold Nyland starter. Han skal vokte buret til Aston Villa.

Jack Grealish er mannen å se opp for på hjemmelaget. Den kreative midtbanespilleren står med syv ligamål denne sesongen og har vært ryktet til blant andre Manchester United. Grealish, som også er kjent for sin sprell utenfor banen, er verdsatt til omtrent 800 millioner kroner. Foto: REUTERS

Jack Grealish er mannen å se opp for på hjemmelaget. Den kreative midtbanespilleren står med syv ligamål denne sesongen og har vært ryktet til blant andre Manchester United. Grealish, som også er kjent for sin sprell utenfor banen, er verdsatt til omtrent 800 millioner kroner. Foto: REUTERS

DEL