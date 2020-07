Viking bytter formasjon igjen: Sjekk laget mot FKH

I 3–5–2 tapte Viking 0–5 for Molde. I lokaloppgjøret mot Haugesund er laget tilbake i 4–3–3.

Kristoffer Løkberg i samtale med Bjarne Berntsen etter fredagens trening på Stavanger stadion. trønderen er meldt kampklar og starter mot FKH. Tommy Ellingsen

7 minutter siden

HAUGESUND: Rammen for sesongens første rogalandsderby mellom Viking, er et skikkelig vestlandsk ruskevær. Regnet øser ned over sildabyen og grasmatten på Haugesund stadion kommer til å kreve sitt av spillerne i kveldens kamp.

Et lysglimt i en ellers bekmørk sesonginnledning for Viking er at midtbaneterrier Kristoffer Løkberg er meldt kampklar og starter kampen. Han har slitt med en legg etter overtidstapet for Odd hjemme sist helg.

I et intervju med Aftenbladet tidligere denne uken vedgår trener Bjarne Berntsen at det har vært for mange endringer på laget til nå i sesongen. Viking må prøve å få en mer stabil startellever.

Mot Haugesund blir det også endringer, men denne gangen tilbake til det vante.

Toppet mannskap

Etter å ha tapt 0–5 i 3–5–2-formasjon, er Viking tilbake i 4–3–3 mot FKH.

Laget ser slik ut:

Arild Østbø – Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Johnny Furdal – Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Trym Ur, Tommy Høiland, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend, Rolf Daniel Vikstøl, Sebastian Sørlie Henriksen.

Viking-laget som løper ut på Haugesund stadion i kveld er et toppet Viking-lag slik situasjonen med skader er nå.

Fortsatt lang skadeliste

Fortsatt er Iven Austbø, Runar Hove, Sondre Bjørshol, Even Østensen, Jefferson de Souza og Yann-Erik da Lanlay ute. De tre første kan være aktuelle for neste kamp mot Sarpsborg.

Viking står med fem poeng på åtte kamper før kveldens oppgjør. Hjemmelaget står med åtte poeng.

Haugesunds lag (4–3–3):

Helge Sandvik - Mikkel Desler, Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedeman Hansen, Alexander Stølås - Christian Grindheim, Thore Pedersen, Bruno Leite - Niklas Sandberg, Benjamin Källman, Kristoffer Velde.