Statistikken som gir Start håp foran skjebnekampen

Foran søndagens ekstremt viktige kamp mot tabellnabo Mjøndalen viser statikken at andre lag har vært like ille ute som Start – og reddet plassen.

KRISTIANSAND: To ganger i norsk toppseriefotball har det skjedd at et lag har stått uten seier på de 11 første kampene og likevel reddet plassen. Bodø/Glimt i 1978 og Brann i 1998.