Solbakken svarer resolutt på landslagsspørsmålet. Tar ikke over etter Lagerbäck

– Det blir ikke meg. Det tror jeg faktisk jeg kan garantere. Jeg kjører klubb i noen år til. Så får vi se om jeg kan være med neste gang etter det. sier Solbakken til VG.

51-åringen kobles stadig til rollen som landslagstrener, men i mai signerte København-treneren ny kontrakt med den danske klubben. Forlengelsen varer til 2023.

Solbakken er klar på at han trives godt i den danske hovedstaden og at å flytte kun er aktuelt dersom han skulle få et tilbud fra en stor liga.

– Jeg har bestemt meg for at det ikke blir Belgia, Sveits eller Østerrike. Det kunne jeg gjort mange ganger nå. Da vil jeg heller være i København, der jeg vet jeg trives og trives med å bo. Så er vi innforstått med at dersom en klubb fra for eksempel Bundesliga eller Premier League dukker opp, så setter vi oss ned og ser på det, sier han.

Solbakkens FCK tok klubbens 13. serietittel tidligere denne våren. Nordmannen har ledet laget til åtte av dem, og han vant ett seriemesterskap som spiller.

Han har vært trener i klubben i to perioder. Først fra 2006 til 2011. Etter to år i tyske Köln og ett år i Wolverhampton, vendte nordmannen tilbake til Danmark i 2013.

