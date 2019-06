KRISTIANSAND: – Det er dritkult. Vi har snakket mye om negative rekorder, men det er gøyere med disse, sier Henrik Robstad.

Start-spilleren får høre at man er inne i en seiersrekke man må tilbake til 2012 for å finne maken til i Start. Ikke siden den gang har Start vunnet fire kamper på rad, et antall seiere de nådde mot Skeid sist serierunde.