Molde-kapteinen møtte permitterte kollegaer i døra: – Det var en tøff opplevelse. Jeg visste vi måtte gjøre noe

De siste dagene har ledelsen og spillergruppa i Molde Fotballklubb diskutert et lønnskutt som Romsdals Budstikke omtalte lørdag. Tirsdag kom den endelige bekreftelsen.

– Alle A-spillerne, trenerteamet og det medisinske apparater har sagt ja til et kutt på 20 prosent. I tillegg gjør jeg og Ole Jakob Strandhagen (økonomisjef) det samme. Så kuttet innbefatter alle ansatte som er i hundre prosent jobb for tida. Kuttet gjelder i første omgang fram til 1. mai. Foreløpig må vi forholde oss til at det blir seriestart i slutten av mai, men vi vet aldri slik verden er nå. Hvis ting endrer seg, er vi enige med spillerne om å ta en ny dialog rundt den datoen, sier direktør Ole Erik Stavrum.