Aalesund letter på permitteringene – spillerne tilbake på trening til uken

Dermed kan spillerne returnere til klubbens treningsfelt. Aalesund permitterte spillere, trenere støtteapparat og øvrige ansatte 26. mars som følge av koronakrisen.

«A-lagsspillerne har i snart fem og ei halv uke bedrevet frivillig egentrening. Vi har likevel, gjennom tett og god dialog med spillerutvalget, valgt å lette noe på permitteringene slik at de kan få mer kvalitet og oppfølging av trenerteamet på noen treningsøkter i uken», skriver klubben i en pressemelding.

Klubbdirektør Geir S. Vik opplyser til NTB at permitteringsgraden fra mandag endres slik at spillerne og trenerne er 70 prosent permittert. I pressemeldingen takker han dem for måten de har håndtert situasjonen på.

– Jeg vil berømme spillerne og trenerteamet som har håndtert en utfordrende situasjon på en fremragende måte, sier Vik.

Aalesund rykket sist sesong opp til Eliteserien. Det er uvisst når fotballen i Norge kan startes opp igjen. Inntil videre er alle publikumsarrangementer forbudt fram til 15. juni.

