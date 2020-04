Brann går foran for å løse opp på treningsrestriksjonene i toppfotballen under koronapandemien. VG skrev mandag om forslaget klubben har kommet med, som går ut på at lagene kan trene med full kontakt og i større grupper enn det som er tillatt i dag.

Til gjengjeld innebærer forslaget at spillerne bare kan reise mellom treningsfeltet og hjemmet, altså gå inn i en form for isolasjon.