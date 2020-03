Forskningsorganisasjon: Kun én tenåring er verdt mer enn Haaland akkurat nå

Haaland har hatt en eventyrlig start på karrieren i Tyskland, og han har scoret totalt tolv mål på sine elleve første opptredener i Dortmund.

I januar ble han altså solgt for 20 millioner euro til den tyske storklubben, men skal vi tro den uavhengige forskningsorganisasjonen, CIES, har 19-åringens verdi økt betraktelig på bare noen måneder.

CIES, som spesialiserer seg på studier innen toppfotballen, har analysert spillere født i år 2000 eller senere i de fem største ligaene i Europa. Gjennom sine algoritmer har de dermed kommet frem til markedsverdien til Europas største talenter.

På den 50 navn lange listen, er Haaland rangert som den nest dyreste spilleren. CIES har kommet fram til at nordmannen har en verdi på hele 101 millioner euro akkurat nå.

Det betyr at hvis Haaland hadde blitt solgt for den summen i dag, ville han gått inn på topp 10-listen over de dyreste fotballovergangene noensinne.

Men han er altså ikke den mest verdifulle tenåringen der ute. Analysen viser at det er en annen Dortmund-spiller som troner solerklart øverst på topp. Jadon Sancho er nemlig verdt nesten 200 millioner euro per dags dato.

LEON KUEGELER / REUTERS

Dermed må klubber som Manchester United og Chelsea bla opp hvis de vil sikre seg engelskmannen i tiden fremover.

Men der CIES regner med at Sanchos verdi har nådd toppen, tror de at Haalands bare vil stige enda mer i tiden som kommer.

Bak de to Dortmund-stjernene, følger Rodrygo og Vinícius Júnior. Begge fra Brasil og Real Madrid.

Det første Premier League-innslaget følger bak der igjen med Chelseas Callum Hudson-Odoi, mens Mason Greenwood og Phil Foden også er inne blant de ti dyreste.

Hele listen kan du se her.