KFUM har én fellestrening om dagen. Spillerne jobber ved siden av. Derfor må de trene på kvelden. De siste ukene har de ikke fått spille kveldskampene sine på Ekeberg, på grunn av for dårlige lysforhold.

Det er lite som minner om et eliteserielag, men faktum er at «Kåffa» kan kalle seg nettopp det hvis ting går deres vei de neste tre ukene.

KFUM er fire kvalikkamper unna et opprykk. Første hinder er Kongsvinger på Intility Arena onsdag kveld. Seier betyr ny kvalikkamp mot Start på Sør Arena til helgen, før et eventuelt dobbeltoppgjør mot 14.-plassen i Eliteserien.

Skulle de gå hele veien, blir KFUM kvitt et Oslo-spøkelse som har vært i byen siden Lyn rykket ned fra Norges øverste divisjon i 2009. Siden den gang har nemlig Vålerenga vært det eneste laget fra hovedstaden i Eliteserien. De andre Oslo-lagene har egentlig ikke vært i nærheten.

Nå ser det lysere ut.

Fakta: KFUM-kameratene Oslo Stiftet: 1. januar 1939 Draktfarger: Rød/hvite med blå shorts Hjemmebane: KFUM Arena Styreleder: Per Øyvind Olsen Daglig leder: Thor-Erik Stenberg Hovedtrener: Jørgen Isnes Aktuelle med: Endte på 4. plass i Obos-ligaen som nyopprykket lag. Spiller kvalifisering til Eliteserien i disse dager.

Lise Åserud / SCANPIX

KFUM kjemper som sagt fortsatt om opprykk til Eliteserien. Grorud rykket opp til 1. divisjon tidligere i høst.

Skeid rykket riktignok ned til 2. divisjon igjen, men kommer til å være blant favorittene til å rykke rett opp igjen. Kjelsås har også ligget i toppen av 2. divisjon i flere år.

– Jeg tror det hadde vært bra for hele byen, men også for Vålerenga å få et lag til opp i Eliteserien. De trenger å bli pushet litt, sier KFUM-spiller Kristian Brix.

Fredrik Hagen

– Hadde helt sikkert hjulpet

Brix er en av to KFUM-spillere som har spilt et Oslo-derby i Eliteserien. Daniel Fredheim Holm er den andre. For Vålerenga, mot Lyn.

– Jeg husker godt kampene mot Lyn. Rundt 15.000 på tribunen hver gang og mye snakk og interesse rundt kampene. Det er så klart noe man ønsker å se igjen, sier Fredheim Holm.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Det hadde helt sikkert hjulpet på interessen i Oslo å få opp et nytt lag i Eliteserien. Når forskjellige deler av Oslo møtes til kamp, blir det noe ekstra, fortsetter 34-åringen.

Akkurat nå er det altså «Kåffa» som er nærmest å få til et slikt oppgjør, selv om veien til opprykk fortsatt er lang.

Både Brix og Fredheim Holm ser uansett lyst på fremtiden til både KFUM og Oslo-fotballen hvis det ikke skulle ende med opprykk denne gangen.

– Det er mange gode fotballspillere i Oslo, men det har vært mer naturlig for mange å dra utenbys hvis de ikke har vært gode nok for Vålerenga. Der er det i ferd med å skje en endring. Oslo-klubbene er blitt mer attraktive. Nå ser unge spillere at det er mulig å bli god i andre Oslo-klubber, som KFUM, sier Brix.

Fakta: Slik fungerer den nye Eliteserie-kvaliken I helgen møttes Kongsvinger (5. plass) og Sogndal (6. plass). Kongsvinger vant og skal dermed møte KFUM (4. plass) i Oslo onsdag. Vinneren der møter Start (3. plass) på Sør Arena søndag 1. desember. Til slutt møtes vinneren av «Obos-finalen» 14.-plassen i Eliteserien til en dobbeltkamp. De spilles lørdag 7. og onsdag 11. desember. Vinneren av den dobbeltkampen spiller i Eliteserien i 2020.

Berit Roald / NTB scanpix

Tro til spillestilen

Og skulle det ende med opprykk, ville det ikke bare bety mye for Oslo-fotballen. Både spillere og trenere merker at interessen på Ekeberg er økende.

Stemningen på hjemmekampene har aldri vært bedre ifølge Kåffa-veteran, Stian Sortevik.

– Da jeg startet på A-laget var det kanskje tre foreldre som sto på siden og heiet litt. Nå er det en helt annen verden. Og selv om det ikke er mange tusen på kamp, så merker man at flere i nærmiljøet har et forhold til A-laget nå enn tidligere, sier Sortevik.

Tor Erik Schrøder

Forrige gang Kåffa var i 1. divisjon – i 2016 – rykket de rett ned igjen.

Det har ikke hindret hovedtrener Jørgen Isnes fra å sverge til den samme ballbesittende spillestilen som de er blitt så kjente for.

– Forskjellen fra i år og sist er at vi har mestret andre deler av spillet også. I 2016 sto vi ofte og stanget mot et etablert forsvar, men i år har vi også evnet å være mer direkte. Det har gitt resultater, sier Isnes.