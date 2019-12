Odd fikk medaljedrømmen knust av Haugesund: – Vi er ikke gode nok

Haugesund – Odd 4–1

Telemarkslaget lå på tredjeplass før kampen og hadde en gyllen mulighet til å ta sølv for første gang siden 1957, men det ble verken sølv eller bronse på skiensklubben.

Niklas Sandberg, Kristoffer Velde, Mikkel Desler og Ibrahima Koné scoret hvert sitt for Haugesund, mens Markus Kaasa noterte seg for gjestenes scoring. Dermed endte det 4-1 i årets siste kamp på Haugesund stadion.

– Det er skuffende å bli nummer fire etter å ha ligget på medaljeplass hele sesongen. Vi spilte en svak kamp i dag, og vi har vært dårligere på bortebane i høst. Derfor fortjener vi ikke medalje, sa en frustrert Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter at medaljen glapp.

Tapet ga Rosenborg muligheten til å snike seg forbi Fagermos mannskap, og det utnyttet trønderne med 3–2-seier over byrival Ranheim, som rykket ned.

Haugesund hadde ingenting spesielt å spille for og endte til slutt på 7.-plass i Jostein Grindhaugs comebacksesong som trener. Søndag er det duket for cupfinale mot Viking for hvittrøyene. I semifinalen slo Haugesund nettopp Odd, og laget fortsatte å gjøre livet surt for telemarkingene i siste serierunde.

Panenka-straffe

Haugesund tok første stikk da dommer Kristoffer Hagenes pekte på straffesparket etter at gjestenes Fredrik Oldrup Jensen brukte ulovlige midler på en dødball. Fra elleve meter var Niklas Sandberg iskald som vinternatta og vartet opp med et godt satt panenka-straffespark.

Gleden ble likevel kortvarig for vertene. Like etterpå vartet Odd opp med et angrep som var en medaljeplass verdig. Birk Risa ble spilt fri på venstrekanten, løftet blikket og serverte Markus Kaasa, som kontant satte inn utligningen.

Haugesund burde ledet til pause, men måtte ta til takke med 1–1 halvveis. Kristoffer Velde hadde en stor mulighet alene mot Sondre Rossbach, men avslutningen var svært svak. Velde kunne også fått straffe da han ble holdt noe før, men vingen fikk ikke støtte fra dommer Hagenes.

Dro fra etter pause

Velde fikk derimot gjort opp for bommen før sideskifte. 20-åringen ble servert av Sandberg og var god i duell mot Espen Ruud. Unggutten var akkurat tålmodig nok og sendte ballen lavt i lengste.

Vondt ble til verre for Odd like etterpå. Rossbach måtte gi retur på frisparket til Niklas Sandberg, og det takket Mikkel Desler for. Dansken var raskt frampå og satte inn 3–1. Ibrahima Koné scoret Haugesunds fjerde for kvelden like før slutt.

Nyheten om Rosenborgs 1–1-scoring gjorde det nervepirrende å være Odd-supporter, og verre ble det da nyheten om 2–1 på Lerkendal tikket inn. Ranheim utlignet like etterpå, men det hjalp lite da Samuel Adegbenro sikret 3–2-seier for Rosenborg.

Det medførte at Odd måtte se drømmen om europaligaspill i 2020 ryke i siste serierunde.