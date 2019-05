Det bekrefter Elden selv overfor Adresseavisen.

- Espen Viken i Kjernen har engasjert meg for å gå gjennom saken, og vurdere om den maktbruk medlemmer ble utsatt for er innenfor lovens rammer. Dersom den ikke er det, har de bedt meg om å anmelde forholdet slik at vi får en juridisk avklaring, skriver den profilerte advokaten i en SMS.