AVALDSNES – TRONDHEIMS-ØRN 0–1

– Det er veldig bra at vi unge har fått spilletid av Steinar (Lein). Neste år tror jeg at vi blir enda bedre, vi har vist i år at vi er gode nok. Vi unge spillere er kommet for å bli. Med noen flere år nå, så kan vi være med på å skape noe, sier Marita Olsen til Adresseavisen etter årets siste seriekamp.