Maradona forlater trenerjobb etter to måneder

– Maradona er ikke lenger Gimnasias trener, sa klubbpresident Gabriel Pellegrino til argentinske medier tirsdag.

Han ville ikke si noe om årsaken til at 59-åringen gir seg i jobben, men kilder i klubben opplyser til nyhetsbyrået AFP at Maradona tok avgjørelsen da det ble kjent at Pellegrino ikke stiller til gjenvalg som klubbpresident.

Dermed ble det kun drøye to måneder med den argentinske superstjernen som trener for La Plata-klubben.

Diego Maradona tok over som trener i Gimnasia i starten av september. Da lå laget sist på tabellen i den argentinske serien. Under Maradonas ledelse har klubben klatret to plasser på tabellen.

Maradona har tidligere trent det argentinske landslaget og Al-Wasl FC og Fujairah FC i De Forenede Arabiske Emirater. Før jobben i Gimnasia ledet han den mexicanske 2. divisjonsklubben Dorados de Sinaloa.

Som aktiv spilte Maradona blant annet for Napoli, Barcelona og Sevilla. Med det argentinske landslaget vant han VM i 1986.