Engelsk toppdommer flyttet til Oslo for kjærligheten. Nå nærmer han seg å dømme i eliteserien.

Det betyr at Madley for alvor er under Norges Fotballforbunds vinger. Det er forbundet som setter opp hoveddommere i de tre øverste liganivåene for menn og de to øverste for kvinner.

Madley, som representerer Abildsø IL, skal dømme oppgjøret mellom Elverum og Asker i 2.-divisjons avdeling 2. Kampen spilles i Elverum 28. juli.

Den 33 år gamle briten dømte sin første offisielle kamp i Norge i slutten av april. Da sto oppgjøret mellom Furuset og Hasle/Løren på programmet.

CARL RECINE / NTB Scanpix

Så sent som i april i fjor dømte Madley sin siste kamp i Premier League.

Karrieren hans i en av verdens beste ligaer fikk en brå slutt da britisk presse skrev at han hadde oppført seg ufint i sosiale medier. Madley benekter dette selv, men karrieren i PL kunne ikke reddes.

I november flyttet han til i Oslo, der han bor sammen med sin norske kjæreste.

Madley har steget raskt i gradene, og det er ikke usannsynlig at man får se dommerprofilen i Eliteserien i løpet av de nærmeste sesongene.

– Jeg er sikker på at alle dommere i Norge har et ønske om å dømme i Eliteserien, og jeg er intet unntak. Som dommer ønsker man å prøve seg på det øverste nivået, og sånn sett er det fint å ha et mål å strekke seg etter, sa Madley til NTB i april.