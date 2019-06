TIL-veteranen som er inne i sin niende sesong var så sentral for TIL at han i 2013 til 2016 spilte 79 seriekamper på rad for TIL – fra start.

De to siste årene har det kun blitt 12 seriestarter for Andersen (syv i 2017 og fem i 2018), som spilte mer eller mindre fast i sine seks første sesonger i TIL.