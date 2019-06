Mens Viking var på Lillestrøm og slo til med en sterk 2–0-seier på Åråsen søndag kveld, ankom U20-spilleren Joe Bell Stavanger.

Viking-trener Bjarne Berntsen uttalte til Aftenbladet søndag at det er en spennende spiller som de la merke til under U20-VM i Polen nylig. Bell var kaptein på New Zealand-laget og storspilte blant annet da de slo Norge 2–0 i puljespillet.