Herlovsen ble tidenes mestscorende landslagsspiller

Færøyene – Norge 0–13

Kampen var for lengst avgjort, men for Isabell Herlovsen betød målene som ga Norge 6–0, 10–0 og 12-0 alt. Med de to siste scoringene tangerte hun og slo deretter Marianne Pettersens rekord på 66 landslagsmål.

Herlovsen tok del i festen i Torshavn da hun lett bredsidet ballen i lengste hjørne etter 53 minutters spill. Et snaut kvarter senere headet hun Frida Maanums innlegg i en bue over den færøyske målvakten.

I det 77. minutt senket hun så Pettersens rekord på en glitrende pasning signert Caroline Graham Hansen. Det skjedde i Herlovsens 133. kamp for Norge.

– Akkurat nå er det litt ubeskrivelig. Det var en veldig deilig følelse da jeg satte den siste og visste at jeg nå er på toppen av listen. Jeg skal jobbe på videre, for jeg skal gjøre det vanskelig for dem som kommer etter meg, sa Herlovsen til NRK.

Fakta: Norges mestscorende på kvinnesiden 67 mål: Isabell Herlovsen (2005-) 66 mål: Marianne Pettersen (1994–2003) 64 mål: Linda Medalen (1987–1999) 60 mål: Ann Kristin Aarønes (1990–1999) 58 mål: Hege Riise (1990–2004) 55 mål: Solveig Gulbrandsen (1998–2015)

Takket laget

Hun passet samtidig på å hylle lagvenninnene.

– Det er de som gjør at jeg scorer de målene. Jeg må gi en takk til alle sammen. Dette har jeg jobbet hardt for, sa Herlovsen, som la til at hun håper å ha flere år igjen på toppnivå.

31-åringen scoret også i fredagens 7–1-seier over Hviterussland. Med to kjappe mål var hun sentral da Norge brutalt slo tilbake etter først å ha havnet under.

Østfoldingen debuterte på A-landslaget i et norsk 0–4-tap for Tyskland i mars 2005. Noen måneder senere gjorde hun som 16-åring sitt første Norge-mål i 1–1-møtet med Frankrike i EM. Det ble startskuddet for tidenes scoringsrush fra en norsk landslagsspiller.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Komfortabelt tross slurv

Tirsdagens landskamp var tidenes første mellom Norge og Færøyene på kvinnesiden. Og sjelden har det norske favorittstempelet vært større.

Selv om det norske laget hadde en del pasningsfeil og slurv, ledet Martin Sjögrens utvalgte komfortabelt 4–0 til pause. Forspranget kunne fort vært enda større.

Lisa-Marie Utland stanget inn kveldens første scoring etter åtte minutter. Den ferske England-proffen kunne enkelt styre inn Caroline Graham Hansens harde hjørnepark rett foran den færøyske målvakten.

Kvarteret senere doblet Graham Hansen ledelsen fra ellevemetersmerket. Ballen føk forbi en helt stillestående Monika Biskopstø i Færøyene-buret. Norge fikk straffen etter at Amalie Eikeland ble lagt i bakken.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Nytt «Caro»-hat trick

Kun sporadiske ganger var ballen på norsk banehalvdel, og i det 36. minutt økte Eikeland til 3–0 etter et herlig angrep. På en perfekt pasning fra Graham Hansen curlet Reading-spilleren lærekulen i krysset.

Fire minutter senere kom nok et «Caro»-mål. Herlovsen skjøt i blokken, men Graham Hansen snappet returballen og satte den sikkert bak hjemmelagets keeper.

Etter pause ble det som ventet kalassifre mot slitne verter. Graham Hansen brukte ikke lang tid på å fullførte nok et hat trick. Et hardt skudd fra distanse sikret hennes åttende landslagsmål på tre kamper i EM-kvalifiseringen.

Barcelona-stjernen er nå oppe i 35 scoringer for Norge.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Tredje største

Etter en time kom Karina Sævik innpå og fikk nettsus umiddelbart. PSG-spilleren sendte ballen hardt opp i krysset. Tre minutter etter stusset Ingrid Syrstad Engen inn 8–0, mens innbytter Frida Maanum gjorde Norges niende mål rett etter.

Elise Thorsnes avsluttet det hele til 13–0 i sluttminuttene. Også hun scoret etter å ha startet kampen på benken.

Seieren er den største under Martin Sjögrens ledelse, og totalt plasserer den seg som kvinnelandslagets tredje største noensinne.

Norge har vunnet alle sine tre første kamper i EM-kvalifiseringen på overlegent vis. Målscoreren er hele 26–1. Om en måned spiller de norske jentene mot Nord-Irland i Stavanger.