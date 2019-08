Dramatikk på overtid i Manchester: Videodømming hjalp Tottenham til poeng

Manchester City - Tottenham 2–2

Dramaet i Manchester ble komplett fire minutter på overtid da dommer Michael Oliver mottok en beskjed på øret fra VAR-teamet i London:

Gabriel Jesus' mål, et flott skudd etter en corner på tampen, ble annullert for hands.

TV-reprisen viste også at ballen hadde vært innom Aymeric Laportes arm før brasilianeren hamret den i mål.

Dermed var det en annen brasilianer; Tottenham-innbytteren Lucas Moura som fikk heltestatus etter kampen.

Han stanget nemlig inn 2-2-målet fra et hjørnespark tidlig i annen omgang.

Etter sjansestatistikken å dømme kunne City ha vunnet klart, men det ville seg ikke helt for de lyseblå, som også ble straffet hardt for sine relativt få defensive feil.

Oppgjøret startet riktig nok meget oppskriftsmessig av City, som hadde full kontroll det første kvarteret. Og overtaket resulterte i scoring like før det var spilt 20 minutter: Bernardo Silva spilte ballen til Kevin De Bruyne, som med en utsøkt crossball fant Raheem Sterling på bakre stolpe. Citys formsterke angriper styrte inn 1-0 med et flott hodestøt.

Bare tre minutter senere utlignet Spurs noe overraskende. Erik Lamela så at Ederson sto litt klønete plassert, og fra vel 20 meter skrudde han ballen rundt Citys keeper.

Tottenham kom bedre med i kampen etter scoringen, men de klarte ikke å hindre City i å score igjen. 2-1 var nesten en kopi av åpningsmålet. Bernardo fant De Bruyne på høyrekanten, og belgieren slo flatt inn mot Sergio Agüero, som hadde løpt seg fri i Tottenham-feltet og lekent flikket vertene i ledelsen.

Usannsynlig utligning

Ved pause var følelsen at City ville vinne kampen kontrollert, men fotball er utvilsomt mer enn sjanser og spillemessig overtak.

Spurs-sjef Mauricio Pochettino byttet inn Moura i det 56. minuttet og fikk betalt umiddelbart. Erik Lamela slo en god corner, og den 1,72 meter høye brasilianeren var smart og god da han stanget inn utligningsmålet for gjestene.

På det tidspunktet viste Sky Sports' kampstatistikk at City hadde ni avslutninger på mål mot Tottenhams to. I avslutninger totalt sto det 24-3.

Ineffektivt City

Resten av kampen ble i stor grad en forsvarskrig for Tottenham, for City hadde et gir til. Hjemmelaget rullet opp angrep på angrep, men ble hindret av en kombinasjon av svake pasninger og et Spurs-lag som forsvarte seg iherdig.

Samtidig kan man ikke rose Tottenhams forsvar i alle spillets faser. Pochettinos lag forsøkte gjennom hele kampen å spille seg ut bakfra, men det lyktes de svært sjelden med mot et høytpressende City.

Spurs' mange balltap til tross, City klarte ikke å score flere mål. Dermed står begge de to storlagene med fire poeng etter to kamper.