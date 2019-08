THESSALONIKI (Rbnett): I kveld skal MFK spille om playoff-plass i Europaligaen. Onsdag morgen reiste troppen til Hellas, og med på flyet var to nykommere. Både Tobias Christensen og Henry Wingo er med til Thessaloniki, til tross for at de ikke er spilleberettiget til kveldens oppgjør.

Amerikanske Wingo signerte for klubben på mandag, etter å ha imponert Erling Moe og resten av trenerteamet under besøket han hadde i MFK i juli. Nå kan han ikke vente med å komme i gang med sine nye lagkamerater.