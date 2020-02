Det ble klart etter et møte klubbene imellom torsdag. Der ble det stemt fram at overgangsvinduet i framtiden skal stenges i månedsskiftet august-september.

Det er omtrent tre uker etter at sesongen er sparket i gang.

Sommerens overgangsvindu stenges 1. september klokken 17 lokal tid. Det har blant annet sammenheng med at 31. august er fridag i England.

Dermed går altså Premier League tilbake til den tidligere ordningen der overgangsvinduet forble åpent ut august måned. De to siste sesongene har imidlertid vinduet stengt ved seriestart.

Kritiske managere

Managerne i Premier League har vært kritiske etter at lengden på overgangsvinduet ble endret i 2017.

Beslutningen som ble tatt den gangen har blitt sett på som en hemsko for de engelske klubbene i konkurransen mot fotballstorhetene i resten av Europa.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere pekt på at det å flytte overgangsfristen fram kun ville gitt mening dersom de øvrige europeiske toppligaene fulgte etter.

Det har de ikke valgt å gjøre.

– Kan noen forklare meg hva som er fordelen for Premier League da? har tyskeren tidligere sagt.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino har omtalt endringen som ble gjort i 2017, som «en stor feil».

Frank Augstein / AP

Brexit påvirker

Liverpool og Tottenham var samtidig blant klubbene som stemte for å endre lengden på vinduet for to år siden. Manchester United, Manchester City, Crystal Palace, Watford og Swansea stemte imot.

I et intervju med Sky Sports peker Premier League-sjef Richard Masters på at Storbritannias beslutning om å forlate EU også kan ha bidratt til klubbenes helomvending.

– En av årsakene er at innvandringssystemet kommer til å endre seg, og det kan være det siste vinduet der det er full bevegelsesfrihet. Klubbene vil ha fordelen av et lengre vindu for å sørge for at de kan utnytte det, sier han.