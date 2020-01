Denne situasjonen skapte heftige reaksjoner: – Det er latterlig

Liverpool ledet «bare» 1–0 mot Manchester United til pause. Det til tross med en rekke muligheter og to annullerte scoringer.

Flere reagerte da videodommerne valgte å annullere det som ville vært 2–0 til Liverpool etter 24 minutter. Virgil van Dijk gikk opp i en duell med David de Gea. Spanjolen fikk tak i ballen, før den glapp ut av hendene etter press fra Liverpool-spilleren.

Da den til slutt endte hos Roberto Firmino, skrudde brasilianeren ballen vakkert i hjørnet.

United-spillerne omringet dommer Craig Pawson etter hendelsen. De Gea fikk gult kort for protestene. Etter en titt på video konkluderte man likevel med at van Dijk hadde forstyrret de Gea nok til at det måtte annulleres.

– Hvorfor han annullerer det målet er uforståelig for meg. Det er galskap. Hvorfor er det et frispark? Han hadde bare øynene på ballen, freste Sky Sports’ Graeme Souness i pausen.

Den tidligere Liverpool-helten var tydelig uenig med videodommerne.

– Det er ikke under noen omstendigheter et frispark. De vet ikke hva de gjør. Det er poenget. Det er latterlig, fortsatte han.

– Våkn opp!

Etter kampen ble van Dijk bedt om å analysere situasjonen under Sky Sports-sendingen. Nederlenderen, som scoret kampens første mål, mente det ikke var frispark, men var klar på at man må akseptere avgjørelsen til videodommerne.

– Jeg hoppet ikke opp med armen. Det er vanskelig å si egentlig. Men man må godta det, sa han.

Tidligere Manchester United-spiller, Patrice Evra, var også gjest under kanalens sending. Han var enig med dommerne.

– Det er et frispark, sa Evra kontant.

Deretter smalt det fra sidemannen Roy Keane. Han var enig med Souness’ analyse.

– Patrice, kom igjen. Våkn opp!

Hangeland: – Korrekt avgjørelse

Det var tydelig en situasjon som splittet ekspertene. Gary Neville kommenterte kampen. Han mente også dommerne hadde gjort en gal avgjørelse.

– Min første reaksjon var at det absolutt ikke burde vært frispark. Jeg mener han (de Gea) mister ballen. Jeg synes den er billig, sa den tidligere Manchester United-kapteinen.

Brede Hangeland var klar i sin sak da ekspertene i TV 2-studioet diskuterte hendelsen.

– Selv om van Dijk går etter ballen er det korrekt. De Gea ble forstyrret, og denne måtte videodommerne ta, fastslo han.

Etter et overtidsmål av Mohamed Salah vant Liverpool til slutt rivaloppgjøret 2–0. Nå leder klubben Premier League med 16 poeng ned til Manchester City på annenplass.