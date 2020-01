MARBELLA: – Det har vært et utrolig tøft valg. Kanskje det vanskeligste i hele mitt liv. Men da muligheten kom, måtte jeg tenke på meg selv, sa Jensen til Adresseavisen lørdag kveld.

– Mike har vært en stor del av RBK-historien de siste syv årene, og han har vært en vinner for Rosenborg. Vi så ikke for oss å miste han nå, men dette var en mulighet Mike ville ta for å oppleve et eventyr mot slutten av karrieren, sa trener Eirik Horneland.