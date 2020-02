Like før overgangsvinduet i Israel stengte mottok Rosenborg to ulike bud på Gjermund Åsen. Klubben som ønsket seg trønderen var toppklubben Maccabi Haifa.

– Det var mye frem og tilbake. Tirsdag kveld fikk jeg høre om det første tilbudet. Da hadde ikke klubbene kommet til enighet. Morgenen etter dro jeg på trening uten at det hadde vært noen fremgang. Etter treningen fikk jeg høre at det kunne bli enighet. Da måtte jeg bare hoppe på et fly like etterpå.