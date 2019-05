Alexander Dang er stjerne i Vietnam - nå er han aktuell for landslaget

Bergenseren, som har vietnamesisk far og norsk mor, er plutselig blitt en del av landslagsdiskusjonen i farens hjemland. Etter kampen mot Sandefjord i sjette serierunde fikk Dang møte landslagssjefen og visepresidenten i fotballforbundet, som hadde tilbakelagt en flytur på over 9000 kilometer for å prate med Dang.

– Jeg hadde en fin prat med han (landslagssjefen, journ.anm.) der. Det første som må skje er at jeg må få meg dobbelt statsborgerskap. Nå ligger forespørselen hos ambassaden. De har kvalifisering i september, så jeg har god tid ennå. Det kan absolutt bli aktuelt, forteller Dang.