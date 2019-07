I kveld går det mot tilskuerrekord for norsk kvinnefotball

Tirsdag slo Manchester United eliteserielaget Kristiansund 1–0 på et fullsatt Ullevaal. Dagen derpå er det ventet et historisk storinnrykk når Vålerenga kvinner tar imot Manchester United sitt nystartede kvinnelag.

– Uten å ha eksakt tall, passerte vi 8000 solgte billetter tidlig onsdag. Med tanke på at vi solgte 1000 stykker bare tirsdag, er håpet naturligvis at vi slår den tidligere rekorden på 8856 tilskuere, sier sportslig administrator Egil Ødegaard i Vålerenga kvinner til NTB.

Aftenposten får opplyst fra markedsansvarlig i Vålerenga Damer, Jens August Dalsegg, at antall solgte billetter klokken 14.30 onsdag har rundet 8500.

Mangler kun 350 billetter for rekord

Rekorden i nyere tid kom i cupfinalen mellom Røa og Asker i 2006, da 8856 møtte opp på Bislett stadion. Det må nevnes at denne rekorden gjelder klubblag.

– Det er ikke sikkert vi klarer å slå den rekorden, men det er gøy at det kommer mange tilskuere. Jeg tror det er veldig mange som ikke heier på Manchester United som kommer også, sa Vålerenga-målvakt og Manchester United-supporter Guro Pettersen til Aftenposten mandag.

Da var det «kun» solgt 6800 billetter. De siste dagene har altså mange sikret seg inngang til oppgjøret. Dermed mangler Vålerenga kun rundt 350 billetter før de kan krone seg med norgesrekorden for klubblag.

Ifølge NFF er rekorden for en kvinnekamp i Norge fra landskampen mot USA i juli 2000. Da ble det solgt 15.762 billetter på Ullevaal stadion.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landsem leder Vålerenga

Den berømte novemberkvelden i 2006 var det Eli Landsem som ledet Asker.

Onsdag blir trolig 57-åringen en ny del av en historisk begivenhet i norsk kvinnefotball når hun leder Vålerenga i fraværet av Monica Knudsen.

– Det er moro å se at det går an å samle så mange tilskuere til en treningskamp. Det blir en bra ramme rundt kampen, som spillerne våre vil få en god opplevelse av, sier Landsem til NTB.

Selv om hun var en del av den historiske kampen på Bislett, er hun klar på at treningskampen neppe vil ha stor betydning for norsk kvinnefotball i årene fremover. Det er derimot helt andre dynamikker som slår inn, sier hun.

– Dette er en stor happening som vi gleder oss til. Jeg tror derimot at sommerens VM var viktigere for kvinnefotballens økte interesse. Nivået var veldig bra. Det ser vi nå når de store klubbene satser med kvinnelag, påpeker Landsem.

Storklubbene satser

Manchester United startet opp sitt kvinnelag i forkant av 2018-2019-sesongen, og de rykket direkte opp til den øverste divisjonen, mens en klubb som Real Madrid har bestemt at CD Tacón skal bli klubbens nye damelag i 2020.

– I Norge tror jeg vi nå har kommet dit at alle klubber i Toppserien har innført proffdager. Det vil si at de kjøper spillerne fri fra arbeidsgiver i én til to dager for at de skal leve av å spille fotball, forteller Landsem.

Den tidligere landslagssjefen håper at onsdagens kamp kan føre til at flere supportere finner veien til stadionene i Toppserien.

– Vi har ikke merket noen økt interesse i form av mer publikum etter VM, men forhåpentligvis får de som ser kampen i dag en fin opplevelse slik at de kommer tilbake igjen.

(@NTB/100% Sport)