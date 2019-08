SR-Bank Arena (Aftenbladet): Det er ikke lett å danne et godt bilde eller konkludere for mye etter én trening, men Vikings hovedtrener Bjarne Berntsen var godt fornøyd etter at finske Benjamin Källman hadde gjennomført sin første økt med laget torsdag.

– Han var akkurat som vi håpet og trodde. Gode bevegelser, sterk i kroppen, teknisk og en kraftplugg av en spiller. Førsteinntrykket er godt, beskriver Berntsen overfor Aftenbladet.