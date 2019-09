Som Nordlys omtalte i går, er TUIL-angriperen på et treningsopphold i Glimt – en invitasjon som kom like etter at han trente med TIL i slutten av august.

– Veldig spennende. Dette er en fin mulighet til å vise seg frem for det som pr. dags dato er et av de beste lagene i Norge, sier Sander Ringberg til iTromsø.